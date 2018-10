Polizze furto - Se a Napoli si paga il triplo che a Milano e il doppio che a Roma

quattroruote

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Prendete un automobilista di 43 anni, in classe di merito 1, che deve assicurare lauto di famiglia, una station wagon appunto, del valore di circa 7.000 euro (lesempio considera unauto del 2014). Quanto pagherà in più, rispetto alla RC (responsabilità civile, obbligatoria), se vuole aggiungere la copertura incendio/? Dipende. In primis, da dove abita. Una ricerca di facile.it evidenzia disparità enormi. Addirittura di quattro volte tanto. Ovvero: se asi139 euro, in altre città la cifra scende ad appena 36 euro. Dove? I best price sono stati rilevati a Firenze, Genova, Venezia, Bologna e Cagliari.Centomila auto rubate lanno. In Italia, secondo le statistiche, ogni anno vengono rubate circa 100.000 automobili, e il prezzo per ottenere il rimborso del valore dalla propria compagnia varia a seconda del rischio, e in particolare al numero di furti dauto registrati a ...