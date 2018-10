Pioggia al Nord | al Centro e al Sud

Ottobre parte all'insegna del maltempo : Pioggia e vento da Nord a Sud : Il mese di Ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica farà peggiorare il tempo al Centro- Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 Ottobre , piogge via via più ...

Domani Pioggia e vento al centro Nord : 18.05 Forti piogge su centro Nord e Campania sono attese anche per Domani .Lo comunica la Protezione civile che segnala allerta arancione su parte del Veneto. L'avviso di condizioni meteo avverse prevede dalle prime ore di Domani temporali accompagnati da fulmini,grandine e forti raffiche di vento su Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania. L'allerta previsto è gialla in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,Molise, ...

Controesodo : rientro con la Pioggia - incidenti e code al Nord. La situazione alle 12 : Viabilità Italia segnala vari incidenti e traffico rallentato questa mattina sulla rete autostradale in coincidenza con il grande rientro dalle vacanze verso le principali città. Il Controesodo in molte zone del Nord e del Centro si sta svolgendo sotto la pioggia. Una coda di 8 km si è formata tra Chiusa e Bolzano Nord per un incidente ormai risolto e una di 4 km tra Carpi e bivio A22/A1; sulla A14 in direzione Nord ...