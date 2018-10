Piazza Affari corre con le banche In calo lo Spread

Spread intorno a 300 puntiPiazza Affari apre in rialzo : Effetto Tap e S&P: lo Spread tra Btp e Bund, nei primi scambi, si restringe a 298 punti e ora risale a 300 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il riscatto (29 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una settimana in cerca di riscatto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:42:00 GMT)

In 10 anni Piazza Affari riduce valore : ANSA, - MILANO, 26 OTT - Wall Street si conferma in cima alle 20 Borse internazionali con il Nasdaq che la fa da padrone in termini di performance media annua. Stabile Piazza Affari al 19/o posto con ...

Piazza Affari - quinta settimana in rosso. Effetto Amazon sul Nasdaq : Questa sera S&P annuncerà il giudizio sul debito pubblico italiano. Il pil Usa del terzo trimestre cresce del 3,5%. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari...

Nasdaq e banche mandano in rosso anche Piazza Affari : Oggi da Bruxelles Draghi ricorda che "la banca centrale non dovrebbe essere soggetta a influenza politica o di bilancio e dovrebbe essere libera di scegliere gli strumenti più appropriati per ...

Piazza Affari limita i danni sul finale - -0 - 7% in attesa di S&P. Spread a 311 : Questa sera l'agenzia di rating annuncerà il giudizio sul debito pubblico italiano. Perde quota Wall Street nonostante risultato sopra le attese il pil Usa del terzo trimestre, salito del 3,5%. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari...

Piazza Affari : peggiora Geox : Affonda sul mercato l' azienda delle scarpe che respirano , che soffre con un calo del 4,59%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia ...

In evidenza Safilo sul listino di Piazza Affari : Protagonista il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,30%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Piazza Affari segue la scia delle vendite in Europa : Si amplia il rosso di Piazza Affari a metà giornata . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. All'indomani della BCE che ha lasciato i tassi di interesse invariati, il ...

Piazza Affari : calo per Tod's : Rosso per l' azienda di calzature di lusso , che sta segnando un calo dell'1,90%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tod's rispetto all'...