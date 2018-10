Piazza Affari | al centro degli acquisti Parmalat

Piazza Affari vola - spread giù a 296 : Gli investitori guardano con preoccupazione al rallentamento dell'economia cinese ed al rafforzamento del dollaro. I mercati risentono dell'instabilità geopolitica a livello globale. Chiude in calo ...

Piazza Affari apre in rialzo - spread giù a 296 : La Borsa di Milano apre in rialzo e anche lo spread cala fino 296 punti base. Piazza Affari parte in spolvero e guadagna oltre il 2% dopo la conferma del rating ma il cambio di prospettive da...

Piazza Affari in rialzo. E spread sotto i 300 : Apertura in rialzo per Piazza Affari . Dopo che l'agenzia Standanrd and Poor's ha confermato il rating BBB sul debito italiano, rivedendo però l' outlook che da stabile è passato a negativo, l'indice ...

Borse - Piazza Affari in forte rialzo. Spread in calo sotto i 300 punti : Milano - La Borsa di Milano in forte rialzo con il Ftse Mib che avanza del 2% a 19.035, dopo il rating di S&P che ha confermato il rating dell'Italia ed ha rivisto l'outlook a negativo da stabile . A ...

Spread intorno a 300 puntiPiazza Affari prosegue in rialzo : Effetto Tap e S&P: lo Spread tra Btp e Bund, nei primi scambi, si restringe a 298 punti e ora risale a 300 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari apre in rialzo - spread giù a 297 : Dopo le previsioni negative di Standard & Poor's la Borsa di Milano apre in rialzo e anche lo spread cala a 297 punti. La Borsa di Milano parte in spolvero e guadagna pochi minuti...

Piazza Affari apre in rialzo - spread giù a 297 : Gli investitori guardano con preoccupazione al rallentamento dell'economia cinese ed al rafforzamento del dollaro. I mercati risentono dell'instabilità geopolitica a livello globale. Chiude in calo ...

Piazza Affari : Ansaldo - quotazioni alle stelle : Effervescente la società attiva nelle infrastrutture ferroviarie , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,97%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Spread intorno a 300 puntiPiazza Affari prosegue in rialzo : Effetto Tap e S&P: lo Spread tra Btp e Bund, nei primi scambi, si restringe a 298 punti e ora risale a 300 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook Segui su Affaritaliani.it

S&P spinge lo spread al ribasso. Vola Piazza Affari : MILANO - Ore 9.15. Il mancato declassamento da parte di S&P , che si è espressa venerdì sull'Italia confermando il rating ma rivedendo l'outlook da stabile a negativo, fa tirare un sospiro ai nostri ...

Piazza Affari corre con le banche. In calo lo Spread : Tutte banche tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari grazie alle parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha parlato di "Istituti solidi" . Volano Banco BPM +4,49%, UBI Banca +3,50%, ...

Spread intorno a 300 puntiPiazza Affari apre in rialzo : Effetto Tap e S&P: lo Spread tra Btp e Bund, nei primi scambi, si restringe a 298 punti e ora risale a 300 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook Segui su Affaritaliani.it

Spread intorno a 300 puntiPiazza Affari apre in netto rialzo : Effetto Tap e S&P: lo Spread tra Btp e Bund, nei primi scambi, si restringe a 298 punti e ora risale a 300 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook Segui su Affaritaliani.it

Spread intorno a 300 dopo S&PPiazza Affari apre in netto rialzo : Nei primi scambi lo Spread tra Btp e Bund scende a 298 punti dai 310 punti della chiusura di venerdì scorso. Un segnale che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdì sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook. Il rendimento del decennale scende al 3,341% dal 3,465% della chiusura di venerdì scorso, avvenuta prima del rapporto di S&P Segui su Affaritaliani.it