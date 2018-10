Pfas in Veneto | la “fabbrica dei veleni” verso il fallimento Incognita sul risanamento

Pfas - Parlamento Ue allarga le maglie per inquinanti nell’acqua potabile. Mamme del Veneto : “Se ne fregano della salute” : “E’ una vergogna, gli eurodeputati non sanno niente, votano su argomenti che non conoscono. E su una questione importante come l’acqua, dimostrano di non stare dalla parte dei cittadini, ma di guardare a questa risorsa soltanto come una merce. Fregandosene dei rischi ambientali e per la salute”. Michela Piccoli, infermiera domiciliare è una delle Mamme No-Pfas di Lonigo, in provincia di Vicenza, che da due anni sta combattendo contro ...