«Personal documentation» | un nuovo modo per conoscere se stessi

Osserva, raccogli, disegna! A volte, per conoscersi meglio, basterebbe poco: guardare come è composto il nostro armadio, osservare quali libri ci sono nella nostra libreria, contare quante volte al giorno diciamo una parolaccia. Ciascuna di queste operazioni comporta l'uso di «dati», piccoli elementi che compongono la nostra quotidianità, ma che spesso non siamo in grado di analizzare. Non riusciamo a vedere tutto ciò che ci potrebbero comunicare. Ora è arrivato un libro che ci può accompagnare nella, aiutandoci a capire come i dati possono essere uno strumento, una lente per scoprire il nostro lato più umano. Arriva il 29 ottobre in libreria Osserva, raccogli, disegna! Un diario visivo, un libro di Giorgia Lupi e Stefanie ...