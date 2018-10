Per il leader di Casapound a Predappio si sono visti ' pagliacci mascherati'

I No Tav non si fidano dei 5 Stelle. Lo storico leader Perino contro Appendino e il Movimento : Confronto a colpi di slogan tra Si e No Tav riuniti in presidio sotto Palazzo Civico in occasione della discussione in Sala Rossa dell'odg della maggioranza pentastellata contrario alla realizzazione dell'opera. A tenere a distanza i due gruppi di manifestanti, le forze dell'ordine che stanno presidiando l'ingresso del palazzo comunale.Lo storico leader dei No Tav ha parole molto dure nei confronti della sindaca Chiara Appendino e del Movimento ...

Paolo Rossi : "Beppe Grillo non può essere comico e leader politico. Il Movimento 5 Stelle? Per me solo una scappatella finita subito" : Paolo Rossi ha fatto della satira sul potere il proprio registro stilistico. Grande cabarettista, allievo di Enzo Jannacci e Dario Fo, in un'intervista a La Verità racconta la sua concezione di comicità e il suo rapporto con il potere, sempre oggetto di derisione.La comicità consiste nel modificare a sorpresa, con uno scatto violento, il punto di vista comune. La prima regola di chi fa satira dovrebbe essere quella di non ...

Trentino - Michaela Biancofiore : 'Salvini Percepito come leader ma le folle erano in piazza Per Berlusconi' : 'In Alto Adige l' 1 per cento di Forza Italia sarebbe il 3 per cento su scala nazionale perché la popolazione italiana è un terzo'. Michaela Biancofiore analizza il dato del voto in Trentino Alto ...

Lady Gaga Per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : 'Una leadership ignorante' : Questa definizione univoca del genere di una persona ' su base biologica chiara, fondata nella scienza, oggettiva e gestibile ' potrebbe essere il primo passo per annullare ufficialmente, dal punto ...

Lady Gaga Per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : “Una leadership ignorante” : La battaglia di Lady Gaga per i diritti dei trans e in generale per quelli della comunità LGBTQ nel suo complesso prosegue senza sosta nell'era Trump. La popstar e attrice, in stato di grazia dopo il successo clamoroso al botteghino del film A Star is Born di cui è protagonista al fianco del regista Bradley Cooper, continua ad utilizzare la sua influenza mediatica per diffondere messaggi di apertura e solidarietà. Come già accaduto in ...

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo Per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Se il futuro è il ritorno alla campagna : Italia leader Ue Per i giovani agricoltori : In controtendenza con i dati sulla disoccupazione giovanile, nel 2018 sono aumentate del 5% le aziende agricole condotte da...

Montante - al via l’udienza preliminare Per 19 indagati ma l'ex leader di Confindustria non si presenta in aula : La Regione e gli "spiati " dal manager chiedono di costituirsi parte civile davanti al gup L’ex presidente del Senato Schifani chiede il rito immediato

Basket - Danilo Gallinari : “Quando l’Italia chiama - io rispondo presente. Ora sarò leader con i ClipPers” : “Quando ero piccolo sognavo di giocare in Nazionale, non nella NBA. Indossare quella maglia e vincere qualcosa è uno dei miei più grandi desideri. Sono ancora giovane e conto di avere molti anni in azzurro. Quando l’Italia chiama io rispondo presente. Se non ci sono stato è per via degli infortuni. Solo in questa circostanza c’è stata una ragione diversa. Non ho nulla da nascondere“. Parole di Danilo Gallinari rilasciate ...

Tour of Guangxi 2018 : Fabio Jakobsen si impone nella terza tappa e diventa leader. Buon sesto posto Per Riccardo Minali : terza tappa del Tour of Guangxi 2018 e terzo vincitore diverso. Sul traguardo di Nanning si impone l’olandese Fabio Jakobsen, che dopo il terzo posto di martedì e il secondo di ieri, riesce ora a trovare il guizzo vincente. Il 22enne della Quick-Step Floors ha battuto in volata i tedeschi Pascal Ackermann e Max Walscheid e grazie agli abBuoni balza anche al comando della classifica generale. Una tappa caratterizzata da una fuga di quattro ...

Infarto Nichi Vendola - oPerato d’urgenza al Gemelli di Roma/ Come sta - ultime notizie : paura Per ex leader Sel : Nichi Vendola, Infarto per l'ex leader Sel: operato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, Come sta? ultime notizie e bollettino medico: "non è in pericolo di vita"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Yuzuru Hanyu leader indiscusso. Uno - Chen e Kolyada in pole Per le Finali : La ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, ormai alle porte, sarà molto interessante per trarre un piccolo primo importante bilancio sul settore maschile, categoria che, senza dubbio, nella scorsa stagione è stata quella con più margini di errore di esecuzione, a causa dei tentativi di realizzazione dei salti quadrupli, diventati fondamentali (e con le nuove modifiche al regolamento ancor di più) ...