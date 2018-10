Pensioni ebrei perseguitati | il Tesoro smentisce | nessun taglio agli assegni

Le Pensioni agli ebrei vittime di persecuzione sono state cancellate? La Castelli smentisce : “Ancora una volta ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa pubblicata da La Stampa e ripresa dal Corriere della Sera e da altri quotidiani. Si tratta della presunta cancellazione dell’assegno pensionistico destinato alle vittime delle leggi razziali. Smentiamo in modo categorico che sia stato tolto anche solo un euro dall’assegno per le vittime delle leggi razziali", sostiene il viceministro all'Economia Laura ...