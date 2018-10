Paura al GF Vip | maltempo e danni nel giardino della casa

caffeinamagazine

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ilche imperversa in tutta Italia non ha risparmiato ladel Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all’aperto e concedersi un po’ di relax in. Nello spazio apertodi Cinecittà, sempre a causa delle forti raffiche di vento, si è registrato qualche danno. La puntata di questa sera dovrebbe andare in onda regolarmente. La scorsa settimana lapiù spiata d’Italia era finita al centro di una bomba d’acqua che aveva pregiudicato per alcuni minuti la diretta televisiva. Il tutto si era verificato intorno alle ore 20, con la produzione del programma che era stata costretta a ...