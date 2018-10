Patto Salvini-Di Maio | ok agli aiuti alle banche Tensione sul condono

Sorpresa : ecco il Patto tra Renzi e Salvini per fare fuori i Cinque Stelle : Due visioni apparentemente antitetiche della società, della politica e, in particolare, del loro mandato. Eppure, Cristiano Cerasani ha unito ciò che la politica ha diviso da sempre. Tanto che ...

VERTICE DI MAIO-SALVINI SU MANOVRA E BANCHE/ Ultime notizie - regge Patto Lega-M5s ma sul condono.. : MANOVRA 2019, VERTICE Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:56:00 GMT)

CENA CONTE-SALVINI-DI MAIO : NOMINE RAI E DL FISCALE/ Il ‘Patto delle Tagliatelle’ blinda la Manovra : Conte, Di MAIO e Salvini a CENA: NOMINE Rai nel menù. La lista di Salini: Paterniti verso Tg1, ma la Lega resiste alle pressioni del M5s. Le ultime notizie sulle possibili scelte(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Il Patto tra Salvini e la Le Pen : alleati alle Europee contro l'Ue : 'Vogliamo un'Europa in cui 'ciascun paese si sceglie la sua economia' e si 'controlla le frontiere', mentre 'l'euro non è in discussione'. Con una indicazione: la preferenza espressa da Salvini per ...

Patto sovranista tra Salvini e Le Pen. Juncker : 'No ai nazionalisti stupidi' : Un 'Fronte della Libertà' per salvare l'Europa dai suoi 'nemici', primi fra tutti Jean Claude Juncker e Pierre Moscovici. A due passi dal celebre palazzone rosso, sede storica del vecchio Pci, Matteo ...

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il Patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Manovra - Salvini : Tria mai stato in bilico - governo è comPatto : Milano, 28 set., askanews, - 'Il ministro Tria non è mai stato in bilico, è un membro del governo, di un governo che in maniera compatta, piano piano, con intelligenza e responsabilità, sta mantenendo ...

Di Maio : ho un Patto con Salvini. Ma Tria è pronto a lasciare : M5S vuole il 2,4% di deficit, ma alla fine il compromesso con il Mef potrebbe arrivare al 2%. Giorgetti frena: con le dimissioni del ministro dell'Economia salterebbe tutto il governo

CENTRODESTRA UNITO ALLA REGIONALI : Patto DEL BABÀ/ Ultime notizie - Salvini addio a M5s e elezioni anticipate? : CENTRODESTRA UNITO alle elezioni REGIONALI, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:13:00 GMT)

[Il retroscena] Due governatori in cambio di Foa presidente della Rai. Ecco il Patto Salvini-Berlusconi : Aperta una linea di dialogo costante e discreta A vedere la partita del Milan che per la cronaca si è conclusa con un, triste, pareggio per uno ad uno, stavolta non c'erano solo Salvini e Berlusconi. ...

Incontro Berlusconi Salvini per un nuovo Patto di centrodestra : Prove di riavvicinamento tra Fi e Lega. “Per noi di Forza Italia il centrodestra inteso come alleanza tra diversi, plurale

Migranti - "accordo Germania-Italia"/ Ultime notizie - Patto Seehofer-Salvini per scambio profughi a somma zero : Migranti, Germania "patto con l'Italia per rimpatri". Ultime notizie, Seehofer “Mancano la firma di Salvini e la mia ma arriveranno". I tedeschi sicuri che l'Italia firmerà l'accordo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:17:00 GMT)

