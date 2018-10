Patria | prole e terra Fai un figlio in più il terzo e lo Stato ti concede gratis un

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Unin più può "valere" un terreno, in concessione esclusiva per i prossimi 20 anni. È quanto prevede una nuova misura aggiunta nell'ultima bozza della legge di Bilancio disponibile, ancora non inviata alle Camere. I terreni abbandonati potranno essere affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca ilnel 2019, 2020 o 2021. La misura è volta a "favorire la crescita demografica". Non solo: si prevede anche la concessione di mutui fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino nelle vicinanze dei terreni la prima casa. A questa finalità andrà destinato il 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dellonon utilizzabili per altra finalità e il 50% delle aree abbandonate o incolte del Mezzogiorno.Oltre ai terreni dello, saranno assegnati ...