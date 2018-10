Passa la mozione Cinquestelle | ora Torino è una città no Tav Bagarre in Consiglio

A Verona Passa una mozione anti aborto - bufera sul voto : bufera sul voto contro l' aborto del consiglio comunale di Verona . Approvata con 21 sì e 6 no una mozione della Lega a firma del consigliere Alberto Zelger, che cade in occasione del 40° anniversario ...

Verona diventa ‘a favore della vita’ : Passa la mozione della Lega contro l’aborto : A Verona è passa ta con 21 voti a favore e 6 contro la mozione in chiave anti-aborto, attraverso cui vengono finanziate associazioni che si dichiarano esplicitamente contro il diritto della donna a interrompere la gravidanza. "Ci avevano assicurato da Pd che avrebbero fatto mancare il numero Lega le. Dalla nostra parte c'erano anche tre consiglieri della Lega che sono in rottura con il sindaco. E invece ci hanno voltato le spalle", dichiarano le ...

Lavoro - ok Camera a paga minima nazionale : Passa mozione Fdi : Via libera della Camera alla mozione che impegna il governo a intervenire in tema di paga oraria minima nazionale. Il testo, passato a Montecitorio con il parere positivo dell'esecutivo, è stato ...