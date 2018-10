Passa la mozione anti-Tav | caos a Torino Confindustria | Torino-Lione strategica

ilsole24ore

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Via libera ll’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula.: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...