Parte scala Tour Eiffel all' asta

TOUR DE FRANCE 2019 - IL PERCORSO/ Parte nza da Bruxelles : due sole crono - è l'anno degli scalatori? : TOUR de FRANCE 2019 , il PERCORSO : Partenza da Bruxelles in onore del Cannibale. Due sole crono (di cui una individuale da 27 km) e un arrivo in più in salita. Sarà l'anno degli scalatori? (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2019 : si Parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...