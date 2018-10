Parte bene la settimana in Borsa : Frau Merkel ha così annunciato il proprio addio alla politica per il 2021. Da noi cala lo spread ed il comparto bancario ne beneficia, sappiamo tutti quanto sia importante quel settore all'interno ...

Lo Stato di Sinaloa colpito dal maltempo - Maradona Parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare gli sfollati : L'allenatore dei Dorados parteciperà ad una cena di beneficenza nel corso della quale firmerà palloni della Lega messicana, il ricavato andrà alle persone colpite dal maltempo L'ex stella del calcio argentino Diego Maradona, allenatore dei Dorados club di seconda divisione del calcio messicano, parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare le vittime delle inondazioni in Messico, come ha annunciato il club. "Maradona ...

Marta Bassino - si riParte : 'Sto bene - pronta per una medaglia ai Mondiali' : La 22enne piemontese è ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa del Mondo e questa deve essere la stagione della consacrazione. "Quest'anno, senza le Olimpiadi, il mio appuntamento clou sarà ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - Dasha : "Da Parte di lei vedo amore" : Dasha Dereviankina lapidaria su Stefano Sala: "Se mi tradisce non perdono" Dasha Dereviankina ha finalmente rotto il silenzio sul nascente flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza e lo ha fatto sulle pagine di Chi, nel nuovo numero in uscita domani in tutte le edicole. La modella ha affermato di aver scelto di parlare con la redazione di Alfonso Signorini perché conosceva la serietà del loro magazine. Dasha ha quindi svelato che il ...

La sindaca guadagna sei euro a sessione e li dà in beneficenza : «Tutti dobbiamo fare la nostra Parte» : Io, comunque, non mi ritengo una politica , bensì un'amministratrice: cerco di gestire i fondi comunali nell'interesse dei cittadini, risolvendo i loro problemi. Accontentare tutti, però, è ...

MotoGp – Viñales riParte dalla… Thailandia : "speriamo di fare bene anche in Giappone" : Maverick Viñales si presenta nella conferenza stampa del Gp del Giappone: il pilota spagnolo positivo in vista della gara di Montegi Il primo match point per la vittoria del titolo mondiale, Marc Marquez se lo gioca a Montegi dove sta per iniziare il weekend che potrebbe consegnargli la sua 'settima meraviglia'. Lo spagnolo, prima di scendere in pista per provare a compiere un'impresa a quattro gare dalla fine del ...

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati Parte bene nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano Parte bene - Buducnost battuto 82-71 : Buducnost Podgorica-Olimpia Milano 71-82, la cronaca Milano non si fa intimidire dal calore del pubblico di casa e da qualche contatto sporco, provando a scappare già a metà del primo quarto grazie ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C'è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l'attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

F1 - Giappone : Vettel Parte bene - poi incidente con Verstappen : ... è 5° , Giro 14/53, 1? #Hamilton 2? #Bottas 3? #Verstappen #SkyMotori https://t.co/V3zhMHRRb0 pic.twitter.com/Wugk9mopGx - Sky Sport F1, @SkySportF1, October 7, 2018 Segui la gara in DIRETTA GRIGLIA ...

Motogp - Parte bene Petrucci in Thailandia : al termine delle libere è quinto : Inizia con il piede giusto il gran premio di Thailandia per il pilota della Alma Pramac Racing Danilo Petrucci, che insieme al compagno di scuderia Jack Miller ha dimostrato di avere un buon passo sin ...

Diretta/ Napoli Benevento Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Idasiak salva i Partenopei! : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca

Rugby - il Benetton in Partenza per il Galles : domani la sfida contro gli Ospreys : La gara che andrà in onda su DAZN verrà diretta dall'arbitro scozzese Mike Adamson e dagli assistenti Finlay Brown e Wayne Davies Nel primo pomeriggio di oggi i Leoni di coach Crowley lasceranno Treviso per volare ancora una volta in Galles con destinazione Swansea. Dopo l'ottima prestazione mostrata lo scorso weekend a Llanelli, seppure sia arrivata una sconfitta, i biancoverdi domani alle 19:35 locali (20:35 italiane) affronteranno gli ...

Pechino Express 7 Parte bene : battuta anche Canale 5 : Costantino Della Gherardesca con Pechino Express: il reality debutta con il 10% di share Ieri sera è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Pechino Express. E per il sesto anno consecutivo alla conduzione del reality advernture targato Rai Due c'è Costantino Della Gherardesca. Stavolta il programma è stato ambientato in Africa. Tra le coppie di concorrenti chi sicuramente ha ricevuto le maggiori attenzioni da parte del ...