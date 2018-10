Pallavolo – Mattarella riceve la Nazionale femminile al Quirinale GALLERY

sportfair

: Il Presidente #Mattarella incontra al #Quirinale la nazionale femminile di #pallavolo di ritorno dal mondiale - Quirinale : Il Presidente #Mattarella incontra al #Quirinale la nazionale femminile di #pallavolo di ritorno dal mondiale - giomalago : 'Vorrei che l'Italia fosse unita come voi'. Grazie Presidente #Mattarella per queste parole speciali al @Quirinale… - Quirinale : #Mattarella alla nazionale di #pallavolo femminile : ciò che rende il vostro sport popolare - per quanto mi riguard… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sergiolaitalianadifinalista ai Mondiali 2018 al“Vorrei tanto che il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse il senso di coesione e di vicendevole sostegno e la correttezza nei confronti degli avversari che contraddistinguono questae più in generale la”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergioha accolto alla, recente medaglia d’argento ai Mondiali in Giappone: “Grazie per l’esempio che offrite. Avete conquistato tanti concittadini, avete sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport”, ha proseguito. Nel corso di una cerimonia estremamente emozionante, durante il quale è stata ricordata con sincera commozione Sara Anzanello, recentemente scomparsa, il Capo dello Stato ha salutato una per una le ...