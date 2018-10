Pallavolo Bra Ti Formazione SG Volley | presentata la squadra e le nuove maglie gara

Pallavolo - la Millenium Brescia chiude al terzo posto il Memorial Brambilla-Verga : battuto 3-2 il Bisonte : Bella soddisfazione per le Bresciane che trovano la vittoria in un match altalenante ma divertente, quindi c’è la medaglia di bronzo al Memorial Brambilla-Verga Si è concluso in maniera positiva per le Leonesse il Memorial Brambilla-Verga di Ostiano. La Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude con una vittoria bella e sofferta, per il terzo gradino del podio. Mazzola opta per il sestetto composto da Di Iulio in cabina di regia ...

Pallavolo – Torneo Brambilla Verga : Millenium ko in semifinale - ko con la Zanetti Bergamo per 3-0 : Al Torneo Brambilla Verga di Ostiano una buona Millenium si fa stoppare dalla Zanetti Bergamo (3-0), oggi alle 15.30 la finalina contro Il Bisonte Firenze Banca Valsabbina mette in evidenza Villani e Rivero con 10 punti a testa e per alcuni tratti del match gioca punto a punto con Bergamo, poi alcune ingenuità fanno la differenza nei finali di set e costringono la compagine bresciana ad accontentarsi del match per il bronzo (domani ore ...

Pallavolo. La Polonia ancora sul tetto del mondo - Brasile battuto in finale 3-0 : A Torino l'epilogo del torneo ospitato da Italia e Bulgaria. ancora Polonia, seconda volta di fila e terza nella storia. I biancorossi sono di nuovo campioni del mondo e, come 4 anni fa a Katowice, la vittima è il Brasile, che a Torino giocava la sua quinta finale consecutiva, le prime 3 vinte,. I verdeoro cedono 3-0 combattendo per 1h39', 28-26 25-20 25-23,. ...

Pallavolo - il Brasile vola in finale : schiacciata 3-0 la Serbia : Il Brasile è la prima finalista del Mondiale di Pallavolo maschile, le cui finali si disputano a Torino. I verdeoro hanno battuto, con un secco 3-0 , 25-22, 25-21, 25-22, , la Serbia allenata da Grbic,...

Pallavolo : Mondiali - Brasile-Usa 3-0 : ANSA, - TORINO, 28 SET - Il Brasile supera per 3-0, 25-20, 25-18, 25-19, gli Stati Uniti e conquista il primo posto nella Pool I delle Final Six dei Mondiali, davanti proprio agli statunitensi. Una ...

Mondiali Pallavolo : grave gesto antisportivo del ct del Brasile : Un gravissimo episodio di antisportività registrato ai Mondiali di pallavolo giunti alle final six di Torino : durante la sfida fra Brasile e Russia, vinta poi dai verdeoro per 3 set a 2,, il ct dei ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia brilla contro il Brasile - è finale per le azzurre : L’Italia femminile di Pallavolo di mette in tasca la finale del Torneo di Montreux Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha sconfitto il Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazione contro la vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto ...

Pallavolo – Torneo Montreux : le azzurre sfidano il Brasile in Semifinale : Torneo di Montreux: in Semifinale le azzurre trovano il Brasile Nel Torneo di Montreux le azzurre domani troveranno in Semifinale il Brasile (ore 18.30). L’altro posto in finale se lo giocheranno Turchia e Russia (ore 21.15). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Risultati e calendario Pool A: Cina, Svizzera, Italia, Turchia 4/9 Cina-Svizzera 3-0 (25-21, 25-14, 25-10), Italia-Turchia 0-3 (18-25, 24-26, ...

Pallavolo – Il libero del Modena Volley col brand di Canovi Coperture : La maglia del libero Modena Volley sarà brandizzata da Canovi Coperture Per il quarto anno consecutivo Canovi Coperture sarà al fianco di Modena Volley e per la stagione 2018/19 vestirà i liberi Salvatore Rossini e Lorenzo Benvenuti. La collaborazione tra le due importanti realtà geminiane inizia nel 2015/16 quando Canovi Coperture inserisce il proprio logo sul giro led del PalaPanini. Nella stagione successiva il marchio è sulle divise da ...