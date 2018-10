Palermo | ass Vucciria | quartiere rinato grazie ad alleanza tra cittadini e forze ordine

Incendio sul traghetto Palermo-Livorno : a bordo 262 passeggeri : La nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines costretta a tornare al porto di Palermo. Il rogo che ha interessato la sala...

Medicina : Palermo - tra passato e futuro rinnovato il Museo della Radiologia : C’è il seriografo con portatubo in legno fabbricato nel 1920, un dispositivo che permetteva la ripresa successiva di una serie di radiogrammi su un’unica pellicola; oppure l’apparecchio per elettroterapia, un trasformatore di corrente realizzato nel 1932, e ancora il generatore di alta tensione da campo che risale al 1940. Sono soltanto alcune delle apparecchiature esposte nel Museo della Radiologia di Palermo, l’unico in ...

Assolta Adele Velardo - imputata di duplice omicidio a Palermo. Suo marito si uccise in carcere : La corte d'assise di Palermo ha assolto Adele Velardo dall'accusa di duplice omicidio. La donna era imputata, insieme al marito Carlo Gregoli, nel frattempo morto suicida in carcere, dell'assassinio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, uccisi a colpi di pistola il 3 marzo del 2016 nel quartiere di Falsomiele a Palermo. Il pm Claudio Camilleri aveva chiesto la condanna all'ergastolo.Per l'assoluzione la corte ha utilizzato la formula ...

Sanità : Palermo - tra passato e futuro rinnovato il 'Museo della Radiologia' (3) : (AdnKronos) - Durante la presentazione del Museo della Radiologia il professor Maurizio Seracini, dell'Università di San Diego, ha tenuto anche una lezione magistrale su 'Dentro i segreti dell'arte attraverso le scienze'. Seracini è un medico che radiografa opere come la Primavera di Botticelli o L'

Sanità : Palermo - tra passato e futuro rinnovato il 'Museo della Radiologia' (2) : (AdnKronos) - All'interno del Museo della Radiologia c'è anche un'ampia sezione dedicata ai pannelli che riguardano la storia dell'imaging e il ruolo fondamentale di Bracco nella sua evoluzione. L'imaging "è una disciplina delle scienze della vita ben nota a medici e operatori che la ritengono essen

Sanità : Palermo - tra passato e futuro rinnovato il 'Museo della Radiologia' : Palermo, 26 ott. (AdnKronos) - C’è il seriografo con portatubo in legno fabbricato nel 1920, un dispositivo che permetteva la ripresa successiva di una serie di radiogrammi su un’unica pellicola, oppure l’apparecchio per elettroterapia, un trasformatore di corrente realizzato nel 1932, e ancora il g

Maltempo Palermo : auto sommersa dall’acqua in sottopasso a Bagheria - soccorsa coppia di anziani : Tratta in salvo a Bagheria (Palermo) una coppia di anziani: i due sono rimasti intrappolati in un sottopasso allagato, e l’auto era circondata dall’acqua. Sono stati soccorsi da due passanti, che li hanno fatti uscire dalla vettura, per poi portarli in un posto sicuro. Le condizioni di salute dei due anziani sono buone, anche se sono apparsi molto provati. Sono state le intense precipitazioni delle ultime ore a fare ...

Decreto Salvini - viaggio nello Sprar di Palermo : “Qui l’accoglienza funziona - il ministro vuole creare emergenza”. Anci : “Legge assurda” : Il consorzio Sol.co, a Palermo, è attivo dal 1994 e si occupa di accoglienza ai migranti. In città è il capofila dei sistemi Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), garantiti da centro Astalli, Cresm e cooperativa Badia Grande. Al momento ospita 17 persone, provenienti da Gambia, Senegal, Mali e Guinea. Sono tutti neo maggiorenni e sono inseriti in percorsi di inclusione: c’è chi frequenta il liceo linguistico, ...

Caso Diciotti - il fascicolo passa a Catania. Il tribunale dei ministri di Palermo : "Non siamo competenti" : Cambia sede l'inchiesta per sequestro di persona aperta a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini

APPUNTAMENTI A Palermo In serata - a palazzo Riso - si conclude la rassegna 'Vedere la Musica - Ascoltare l'Arte' avviatasi a Brolo quest'... : Al tempo infatti la Livigni, ebbe a dire: "Abbiamo sostenuto con entusiasmo il progetto Marevigliosa Brolo, giunto alla sua quarta edizione, realizzato negli anni passati, con spettacoli, concerti e ...

Palermo : il comune taglia lo stipendio ai dipendenti che non pagano le tasse : Soldi decurtati dalla busta paga. Questo il provvedimento del comune di Palermo , un vero e proprio pugno di ferro verso ben 1500 dipendenti evasori . L'inviato di Stasera Italia , in onda su Rete 4 , ...

Laurea falsa - ma la truffa non c'è : assolto a Palermo Rino Lo Nigro : L'ex direttore regionale siciliano dell'Agenzia per l'impiego, Rino Lo Nigro, 63 anni, e' stato assolto dall'accusa di truffa e falso: non aveva la Laurea in Giurisprudenza ne' aveva conseguito un ...

Palermo - assalti ai furgoni dei tabacchi/ Ultime notizie - smantellata organizzazione criminale : A Palermo i carabinieri hanno arrestato dodici persone coinvolte in numerose rapine a furgoni porta tabacchi, sigarette che poi venivano rivendute al mercato nero(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Palermo : assalti a furgoni tabacchi - dodici arresti (2) : (AdnKronos) - Dopo circa quattro mesi di indagini è emerso "chiaramente come l’attività delittuosa fosse il frutto di un accordo stabile tra i diversi sodali, volto a far conseguire all’associazione cospicui profitti derivanti dall’esecuzione di numerose rapine in danno degli autotrasportatori di ta