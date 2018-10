Pachter | PS4 e PS4 Pro potrebbero ricevere uno sconto di 50 dollari durante il Black

eurogamer

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Secondo il celebre analista Michaelin occasione del Balck Fridaygiungere degli sconti interessanti per PS4 e PS4 Pro, riporta Gamingbolt.Potrebbe dunque convenire aspettare se non si ha fretta di mettere le mani sulla console Sony, magari per giocare all'atteso Red Dead Redemption 2 oppure alle numerose esclusive in arrivo nei prossimi mesi (The Last of Us parte 2, solo per fare un esempio).Patcher ha dichiarato che in occasione del Balck Friday le conole Sonyvenire scontate di ben 50, bundle con RDR 2 inclusi.Read more…