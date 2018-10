Osaka e Kyoto | 2 delle più grandi città del Giappone viste dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus ci porta sopra, visibile in alto a destra, e ad, nella parte in basso a sinistra dell’immagine. Questa suggestiva immagine a falsi-colori raffigura duepiùdel, che ospitano 1.5 e 2.7 milioni di persone rispettivamente. Naturalmente, entrambe sono significativamente più piccole della capitale. Tokyo e dintorni ha una popolazione di circa 38 milioni di persone, facendone la più grande megalopoli del mondo. Il paesaggio della Prefettura divaria da montagne e boschetti di bambù a cascate e foreste. Qui la vegetazione è mostrata in una brillante tonalità qui blu, con le aree edificate rappresentate nei toni del giallo-rosso. Bande di lunghezza d’onda più lunghe sono state utilizzate nell’elaborazione dell’immagine per rendere più facile differenziare la copertura ...