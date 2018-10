Oro | scende a 1 231 | 26 dollari l' oncia

Gaber e Guccini? I lOro discendenti li portano a scuola - : Gli studenti 'sono stati portati in un mondo interessante che li può aiutare a capire quello che abbiamo vissuto nel '68 nel nostro Paese e nel mondo in un periodo così importante' spiega la preside ...

Oro : scende a 1.195 - 61 dollari : ANSA, - ROMA, 8 OTT - L'oro è in calo a 1.195,61 dollari l'oncia segnando una flessione dello 0,61%. 8 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Usa - lavOro da record : la disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “LOro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavOro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro : ...a trasmettere ai piccoli pazienti le informazioni necessarie per comunicare ed è attraverso le mani che questi bambini riescono a trasmettere le loro emozioni e ad entrare in contatto con il mondo ...

Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro : Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro COME DONARE - Dal 1° settembre al 31 dicembre dona 2 euro inviando un SMS da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce ...

Incidente in autostrada : scende dall'auto per salvare le figlie - travolta e uccisa davanti a lOro : La donna era scesa dall'auto per mettere in sicurezza le bambine. Ferita anche un'altra donna che si era fermata a prestare...