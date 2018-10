ora di fare qualcosa contro il monopolio dell editoria scientifica

Pioggia - temporali e vento nel Cuneese : fare attenzione - soprattutto in montagna : Allerta gialla per Pioggia, temporali e vento. E' quanto riporta il bollettino Arpa , Agenzia regionale per la protezione ambientale, sulle previsioni del tempo per il fine settimana in provincia di ...

Comincia l'avventura della Zanetti «Faremo innamorare Bergamo» : «L'obiettivo? Arrivare nei primi quattro e fare i playoff», sorride Giovanni Panzetti, direttore generale del Volley Bergamo, che si sbilancia «per la prima volta nella vita».

Inter - Steven Zhang : "Marotta? Nessun accordo - ma faremo di tutto per migliorare" : Dopo l'ufficialità lanciata dall'Inter sui propri profili social , sul sito ufficiale del club nerazzurro sono comparse le prime parole di Steven Zhang da presidente: 'Continueremo a concentrarci ...

Manuele Labate - Alberto di “Un medico in famiglia”/ “Il Ristorante” l’errore TV più grande : “Non lo rifarei!” : Manuele Labate tra le fine degli anni '90 ed i primi 2000, era un'acclamata star di successo. Ed infatti, era il volto di Alberto Foschi di Un medico in Famiglia.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Manovra - Di Maio : 'ora si deve tifare Italia - invece Draghi avvelena il clima' : "Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un Italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , ...

Fare il tartuficoltore? ora si può (e non è affatto male) : Lo staff di TrufflelandFrancesco Loreti UrbaniLe serre di TrufflelandLe serre di TrufflelandLa tartufaia di TrufflelandLa tenuta TrufflelandTrufflelandÈ un fungo che vale quasi quanto un gioiello e i cosiddetti tartufai vanno nei boschi sperando di trovarlo e venderlo. Oggi, però, con un po’ di terra a disposizione il tartufo si può anche coltivare, diventando tartuficoltori. Il Progetto Truffleland è nato proprio per questo: aumentare la ...

Serie A Empoli - Maietta : «Juve? Una corazzata - ma possiamo fare bene» : Esordisce così Domenico Maietta , difensore dell'Empoli, ai microfoni di Rai Radio 1 sport, pensando alla prossima partita con la Juventus . " Con il Frosinone abbiamo concesso troppe occasioni da ...

Google Search - ora è più facile eliminare le proprie ricerche passate : ecco come fare : La nuova sezione “I tuoi dati di ricerca”, accessibile direttamente dalla pagina principale senza troppi labirinti, consente di eliminare dai server di Big G le informazioni relative alle parole ricercate e ai link visitati

F1 - GP Stati Uniti 2018 : parla Lewis Hamilton. Il britannico sarà in pole position : “Si poteva fare ancora meglio” : sarà ancora una volta il britannico Lewis Hamilton a partire al palo nel Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti il pilota della Mercedes ha bruciato le Ferrari di Vettel e Raikonen rispettivamente per sei e sette centesimi. Al suo fianco però domani partirà il finlandese, dato che il tedesco è stato penalizzato e retrocederà di tre posizioni in griglia. Ecco le prime parole a caldo di Hamilton, riprese da TV8: “Siamo Stati molto vicini ...

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

Lele Spedicato dimesso dall'ospedale/ "ora può fare riabilitazione" e i Negramaro annunciano "Tour spostato" : Lele Spedicato è stato dimesso dall'ospedale dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito circa un mese fa. I Negramaro decidono di spostare il tour per lui(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Gasdotto Tap - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...

Ancora non sappiamo chi ha voluto fare un favore agli evasori - Di Maio dica la verità : Non c'è dubbio: la pantomima di queste ore sul condono, prima approvata all'unanimità e poi sconfessata, dà il senso della confusione in cui versa il governo. Il presidente del Consiglio Conte mette una pezza, ma le cause dei conflitti sono sempre più profonde e sempre le stesse: la distanza siderale tra Lega e M5S. Mentre i protagonisti sminuiscono, in queste ore i viceministri al Mef, Garavaglia e Castelli, litigano ...

Aurora Ruffino intervista Gossipetv : “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? Forse sì…Vita privata? Felicemente fidanzata!” : intervista Gossipetv ad Aurora Ruffino: I Medici 2, Non dirlo al mio capo 3 e la vita privata Aurora Ruffino è il nuovo volto della fiction Rai. Dopo il debutto in Questo nostro amore e Braccialetti Rossi è una delle interpreti più richieste. Non solo nelle produzioni italiane come Non dirlo al mio capo, ma […] L'articolo Aurora Ruffino intervista Gossipetv: “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? ...