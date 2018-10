OPPO completa il primo accesso 5G a Internet su un OPPO R15 speciale

OPPO Find X Lamborghini Edition disponibile da oggi in Italia con più memoria e ricarica completa in 35 minuti : OPPO Find X Lamborghini Edition arriva in Italia con memoria da 512 GB, SuperVOOC e un prezzo decisamente premium. L'articolo OPPO Find X Lamborghini Edition disponibile da oggi in Italia con più memoria e ricarica completa in 35 minuti proviene da TuttoAndroid.