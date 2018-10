OnePlus 6T è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone OnePlus 6T. Ecco la Scheda Tecnica di OnePlus 6T e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. OnePlus 6T Ci siamo: OnePlus 6T è stato appena presentato dall’azienda. Sapevamo già molto di questo smartphone, ma ora ne conosciamo tutti i segreti. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità di OnePlus 6T. Lato design […]

Ufficiale OnePlus 6T il 29 ottobre : scheda tecnica - prezzo - foto ed uscita in Italia : È stato appena presentato il OnePlus 6T nella giornata di oggi 29 ottobre: finalmente ufficializzato il nuovo top di gamma del brand cinese, di cui vi racconteremo tutti i dettagli a seguire. Partiamo dalla scheda tecnica, da primato assoluto: schermo Optic AMOLED da 6.41 pollici con risoluzione full HD+ (2340 x 1080 pixel) in formato 19,5:9 (rivestito con Gorilla Glass 6), processore Snapdragon 845, 6 o 8GB di RAM LPDDR4X, 128 o 256GB di ...

Sparito OnePlus 6 - sempre più OnePlus 6T : il primo esaurito sullo store ufficiale : Se pensavate di comprare da un momento all'altro il OnePlus 6, dovrete rivedere i vostri piani (a meno che non vogliate puntare su rivenditori terzi, come Amazon, e non sul sito ufficiale del produttore, visto che il telefono non risulta più disponibile). Il motivo? Molto semplice, l'imminente presentazione del OnePlus 6T, che verrà ufficializzato il prossimo 17 ottobre. Un po' prematuro forse lanciare un nuovo top di gamma a distanza tanto ...

OnePlus 6T : Render ufficiale con notch a goccia. E’ bellissimo : OnePlus 6T è vicinissimo ma in rete c’è già il Render ufficiale destinato alla stampa. notch a goccia e niente terza camera posteriore OnePlus 6T: Render ufficiale con notch a goccia. E’ bellissimo OnePlus 6T sarà presentato 17 ottobre 2018 ma ormai sappiamo tutto della versione T del fortunato ed apprezzato OnePlus 6 presentato qualche mese fa. Il […]

OnePlus 6T si mostra in un teaser ufficiale e nuovi render : OnePlus 6T è comparso in un nuova immagine teaser ufficiale in compagnia del predecessore OnePlus 6 ed i nuovi render condivisi da Roland Quandt. L'articolo OnePlus 6T si mostra in un teaser ufficiale e nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Niente Jack Audio Da 3.5mm Su OnePlus 6T : UFFICIALE : Ultime novità, informazioni e rumors su OnePlus 6T: non avrà il Jack Audio da 3.5mm per collegare le cuffie. Carl Pei conferma: assente il Jack Audio da 3.5mm su OnePlus 6T OnePlus 6T senza Jack Audio da 3.5mm Proprio ieri abbiamo pubblicato un lungo articolo su OnePlus 6T in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni e i rumor […]

LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 : LineageOS 16, la nuova versione della ROM custom basata su Android 9 Pie, è già disponibile sotto forma di build non ufficiale per OnePlus 6. L'articolo LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 Android P Download Da Oggi Ufficiale : Disponibile aggiornamento Android P per OnePlus 6. OnePlus 6 riceve la prima Open Beta basata su Android 9 Pie: guida Download e installazione OnePlus 6 riceve la sua prima OxygenOS Open Beta con Android 9 Pie: ecco Oxygen OS Open Beta 1 Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Android, in particolare a chi possiede OnePlus 6. […]