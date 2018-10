Oms | il 93 per cento dei bambini nel mondo respira aria inquinata | 600mila morti l' anno

Tubercolosi - esperto Oms : “I migranti si portano dietro l’infezione che le condizioni del viaggio fa esplodere” : Riguardo il tema dei migranti e della Tubercolosi è intervenuto il Prof. Giovanni Battista Migliori, Direttore Centro di Collaborazione OMS per la Tubercolosi, nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “I migranti – ha spiegato il Prof. Migliori – hanno due cose: arrivano portandosi dietro una infezione dal loro paese, hanno dei bacilli dormienti nei loro polmoni e di solito si ammalano ...

Ebola - Oms : l’epidemia in Congo si allarga - basso rischio per l’Europa : Il bollettino medico del ministero della Salute del Congo ha rilevato che l’epidemia di Ebola nel Paese continua ad espandersi a causa della difficoltà nel raggiungere i pazienti con vaccini e trattamenti. Finora si sono registrati 177 casi e 113 morti. Nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per una possibile espansione del virus in Burundi, Uganda, Rwanda e Sud Sudan: nonostante sia ...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : 'La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco' : La lobby della 'riduzione del danno' lancia l'appello alla vigilia dell'incontro per la definizione della politica in materia di tabacco e sigarette elettroniche Settanta tra i massimi esperti del ...

Allattamento al seno / Unicef e Oms consigliano di farlo per i primi 6 mesi di vita del bimbo : L'Unicef e l'Oms redigono dei consigli in merito all'Allattamento al seno, per la salute del bambino è consigliabile farlo fino ai sei mesi di vita. La campagna Mondiale del Sam.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:38:00 GMT)

L’Italia secondo l’Oms : siamo fra i più vecchi d’Europa e persiste il problema vaccini : l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ritiene L’Italia un “paese per vecchi” e di non vaccinati. secondo lo Stato di Salute delL’Italia, nel nostro Paese l’aspettativa di vita è aumentata, è la seconda più alta d’Europa, mentre è calata la copertura dei vaccini sul territorio nazionale. La nostra aspettativa di vita alla nascita, in Europa è seconda solo alla Spagna: 82,8 anni rispetto ai 79,7 del 2000; abbiamo guadagnato questi anni ...

Salute - rapporto Oms : l’alcol uccide 3 milioni di persone ogni anno - una vittima ogni 20 : E’ stato pubblicato il “Global status report su alcol e Salute 2018“, diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: secondo il rapporto, a livello globale, una persona ogni 20 muore a causa dell’alcol, 3 milioni ogni anno. Tra tutti i decessi attribuibili all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni (incidenti stradali), ad autolesionismo e violenza interpersonale; il 21% a disturbi dell’apparato ...

L’allarme di Unicef e Oms : ogni 5 secondi muore un bambino nel mondo - spesso per cause prevenibili : Sono state pubblicate le nuove stime sulla mortalità, divulgate dall’Unicef, dall’OMS e dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale: è emerso che nel 2017 nel mondo sono morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni – uno ogni 5 secondi – spesso per cause prevenibili. La maggior parte di questi decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, e per circa la metà hanno ...

EUROPA - GIOVANI MUOIONO PER PROBLEMI PREVENIBILI / Alcool - tabacco e dieta nel mirino dell'Oms : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In EUROPA troppi uomini GIOVANI MUOIONO per PROBLEMI PREVENIBILI. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Salute : copertura vaccinale in Italia sotto la media stabilita dall’Oms : Da uno studio presentato oggi nel corso della prima giornata di lavoro del Congresso dell’Organizzazione mondiale della Sanità Europa riunita a Roma è emerso che la copertura vaccinale in Italia resta al di sotto della soglia del 95% stabilita dall’OMS. La copertura vaccinale nel 2016 era pari all’89%, salita al 92% nel 2017. Il mancato raggiungimento della soglia del 95%, rileva lo studio, ha causato, negli ultimi due anni, lo ...

Salute - Oms : fare di più per la parità di genere : “Il benessere economico, l’istruzione, l’occupazione, l’esclusione sociale e la discriminazione, il pensionamento e le condizioni di vita influenzano la Salute e il benessere degli uomini. Vivere in un Paese dove esiste la parità di genere va a vantaggio della Salute maschile e risulta in tassi di mortalità minori, maggior benessere, tassi dimezzati di depressione, maggior possibilità che venga praticato sesso sicuro, ...

Salute - Oms : in Europa troppi uomini muoiono giovani per cause prevenibili : Il primo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa della Salute e del benessere maschile nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms, presentato a Roma ai delegati dell’organo decisionale dell’Oms Europa, che inizia la sua 68ª riunione oggi nella Capitale, ha rilevato che gli uomini europei vivono più a lungo e più in Salute, ma ancora troppi muoiono per cause che possono essere prevenute. Circa ...

Copertura vaccinale in Italia sotto la media stabilita da Oms : Roma, 17 set., askanews, - La Copertura vaccinale in Italia resta al di sotto della soglia del 95% stabilita dall'Oms. Lo si evince da uno studio presentato stamane nel corso della prima giornata di ...