Omicidio Desirée | si indaga su chi la vide stare male e non chiamò il 118

Blastingnews

: caccia al pusher italiano: diede a Desirée il mix di pasticche - GazzettinoDroga : caccia al pusher italiano: diede a Desirée il mix di pasticche - SmorfiaDigitale : Roma, omicidio Desir e: convalidati i tre fermi. Il gip: 'Hanno agito con crudel... -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Si continua adre sulla vicenda di Desirée Mariottini, ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina morta la scorsa settimana in circostanze ancora da chiarire. Al momento, il gip ha deciso di arre3 delle quattro persone fermate nelle scorse ore: quest'ultimi avevano assicurato alla ragazza che il mix di sostanze da lei ingerite non fosse nient'altro che del metadone, ma in realta' così non era. In base a quanto riportato dagli inquirenti, la ragazza morta nell'edificio fatiscente del quartiere romano di San Lorenzo si trovava in uno stato di astinenza e sarebbe stata invogliata ad assumere il mix fatale. Le forze dell'ordine stanno inoltrendo sulle 7-8 persone che si trovavano all'interno dell'edificio e che non hanno chiamato i soccorsi. Sisu chi non chiamò il 118 Gli inquirenti stanno verificando le posizioni delle persone presenti all'interno dello ...