Oggi alle 13 la presentazione di Antonio Conte al Real Madrid

Allerta Meteo Sicilia : Oggi previsti forti temporali - burrasca e mare molto mosso : La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’Allerta Meteo per la giornata di oggi, valida fino alla mezzanotte: sono attese precipitazioni “diffuse e persistenti, a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con cumulate da moderate a puntualmente elevate; sparse, anche a carattere temporalesco, ...

Meteo Oggi : allerta meteo in molte regioni - elevato rischio idrogeologico : meteo oggi: si intensifica ulteriormente la fase di maltempo. allerta meteo per molte regioni. meteo oggi - L'intensa fase di maltempo generata dalla formazione di un profondo minimo barico sul...

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : allerta meteo in Italia (29 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il maltempo protagonista in Italia. Proteste in Puglia contro il Movimento Cinque Stelle. Migranti abbandonati nel mare in tempesta. (29 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Allerta meteo : come comportarsi in caso di piOggia di forte intensità - ecco le indicazioni per i cittadini : Il maltempo e la pioggia stanno flagellando gran parte dell’Italia. In Calabria, da ieri, si contano già cinque morti. Crolli e strade chiuse sono una costante in tutto il Paese. Domani le scuole resteranno chiuse in numerose città della nostra penisola. La Protezione Civile si sta attivando, anche attraverso i comuni, e sta fornendo linee guida e indicazioni utili per mettersi in sicurezza in questi casi. In caso di pioggia in atto di ...

MALTEMPO LIGURIA : ARPAL - DOMANI ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie - scuole chiuse a Genova : piOggia e vento forte : MALTEMPO LIGURIA: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Maltempo - scirocco a 80km/h e 100mm di piOggia : Reggio Calabria è in ginocchio - strage di alberi intorno al Museo dei Bronzi di Riace e in tutta la città [GALLERY] : 1/16 ...

Allarme maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la piOggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...

Allerta meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Oggi c'è allerta meteo in tutta la Sicilia : maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

PiOggia e vento : frane e allagamenti Allerta arancione su Centro e Levante : Notte di interventi per vigili del fuoco e vigili urbani a Genova: alberi caduti e alcuni scantinati allagati. Un tetto scoperchiato a Mignanego |

Allerta Meteo Puglia : da stanotte vento forte e piOggia : La Protezione regionale della Puglia lancia dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore un’Allerta arancione per il vento forte e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Umbria : piOggia e vento in arrivo : Allerta Meteo della protezione civile per il Maltempo atteso sull’Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensita’, ...

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione per piOggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...