Nuovo ranking WTA 29 10 2018 | Halep numero 1 | sale Svitolina

Nuovo ranking ATP 29/10/2018 : Fabio Fognini avanza di una posizione : Fabio Fognini ha guadagnato una posizione nel ranking ATP in questa settimana che lo vedrà impegnato in quel di Parigi Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nel ranking ATP. Il ligure guadagna una posizione e risale al numero 14, ad un passo dal best ranking. Alle sue spalle fa un passo avanti anche Marco Cecchinato, numero 20 (anche lui ad un passo dal best ranking), mentre guadagna ben 6 posizioni Andreas Seppi, ora numero 37. ...

Nuovo ranking WTA 22/10/2018 – Halep al top - Kerber supera Wozniacki : Camila Giorgi la migliore azzurra : Il Nuovo ranking WTA aggiornato al 22/10/2018: Halep ancora al top, Kerber supera Wozniacki, Kvitova e Pliskova guadagnano due posizioni. Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking WTA. La nuova classifica femminile vede Simona Halep ancora al top, davanti ad Angelique Kerber che scavalca Caroline Wozniacki. Recuperano due posizioni Kvitova e Stephens (5° e 6°). Perde 3 ...

Nuovo ranking ATP 22/10/2018 – Dimitrov e Isner salgono in classifica - Fognini perde una posizione : Il Nuovo ranking ATP aggiornato al 22/10/2018 vede Rafa Nadal ancora al top, seguito da Djokovic e Nadal: guadagnano una posizione Dimitrov e Isner, ne perde una Fognini Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking ATP. Le prime posizioni della classifica maschile restano invariate, con Nadal ancora al top, almeno per un’altra settimana, davanti a Djokovic e Nadal. Guadagnano una posizione Dimitrov e Isner che ...

Nuovo ranking ATP - 15/10/2018 : Djokovic avanza e “minaccia” Nadal : Novak Djokovic ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai vincendo la finale contro Coric e portandosi a ridosso di Nadal in classifica Guadagna una posizione e si porta al numero 2 nel ranking Atp Novak Djokovic fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai. La vetta resta appannaggio dello spagnolo Rafa Nadal, terzo lo svizzero Roger Federer, quarta piazza per Juan Martin Del Potro, quinto il tedesco Alexander Zverev. Per quanto ...

Nuovo ranking WTA - 15/10/2018 : miglior piazzamento in carriera per Camila Giorgi : Camila Giorgi al suo ‘best Ranking’ dopo la vittoria nel torneo austriaco di Linz, in vetta ancora la Halep nonostante i problemi fisici Camila Giorgi ritocca il suo ‘best Ranking’ e sale al numero 28 del mondo. Grazie alla vittoria nel torneo Wta di Linz a 26enne di Macerata ha guadagnato 4 posizioni nella classifica Wta aggiornata ad oggi, confermandosi la prima delle azzurre. Alle sue spalle perde 16 posti Sara ...

Nuovo ranking WTA 08/10/2018 – Wozniacki accorcia su Halep : Osaka vola - Camila Giorgi migliore azzurra : Caroline Wozniacki accorcia il distacco dalla Halep, Osaka sale in 4ª posizione, Camila Giorgi migliore azzurra: ecco il Nuovo Ranking WTA aggiornato all’ 08/10/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento della classifica femminile. Il Nuovo Ranking WTA, aggiornato all’ 08/10/2018, vede Simona Halep ancora in testa, ma con Caroline Wozniacki che, grazie al successo nel China Open, apre la ...

Nuovo ranking ATP : Nadal si conferma in vetta - Fognini 13° : Nuovo ranking ATP, Rafa Nadal al primo posto seguito da Federer e Djokovic: best ranking per Marco Cecchinato Rafa Nadal si conferma in testa al ranking ATP con i suoi 8260 punti che lo rendono quasi inattaccabile dai rivali. La top 10 è chiusa da John Isner, mentre il primo italiano è sempre Fabio Fognini fermo alla 13ª posizione del seeding. Per quanto concerne gli altri azzurri, guadagna una posizione Marco Cecchinato, il quale al ...