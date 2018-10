Non dovevano essere scarcerati E i marocchini torna a spacciare e si

ilgiornale

: Barbara Lezzi spiega che il TAP lo dovevano bloccare i governi precedenti ?@BarbaraLezzi? invece di nascondere la t… - Simonasimo0 : Barbara Lezzi spiega che il TAP lo dovevano bloccare i governi precedenti ?@BarbaraLezzi? invece di nascondere la t… - artmanjac : oggi dovevano arrivarmi le scarpe ma OVVIAMENTE il corriere è arrivato mentre non ero a casa - AzzolaSusy : RT @romafaschifo: Anche a Milano c'erano aree abbandonate in centro come a San Lorenzo dove è morta Desirèe. Anche a Milano c'erano borghet… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Erano stati arrestati lo scorso aprile a Prato per sapccio di droga. Ma treirregolari e con precedenti alle spalle erano statidal giudice. I nordafricani erano stati sorpresi a vendere droga in uno stabile occupato abusivamente nell"area industriale "Candeli". Il tribunale non solo li ha rimessi in libertà, ma ha restituito loro i proventi dello spaccio. Il giudice non aveva convalidato l'arresto, dando ragione alla difesa e ritenendo illegittima la perquisizione dei carabinieri. Perquisizione nel corso della quale, come scriveva Il Tirreno, erano stati trovati e sequestrati 850 euro in contanti, 75 grammi di hashish e 26 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi. Il togato aveva dato ragione ai difensori dei tre nordafricani che contestavano l'arresto in quanto mancava una denuncia formale e la segnalazione era arrivata da fonti anonime.Cosa è successo ...