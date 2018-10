Nino Frassica a Vittoria | cortometraggio Magic Show

Tale e Quale Show - gran finale : in giuria Nino Frassica e Lucia Ocone : Venerdì 26 ottobre, in prima serata Rai 1, verrà proclamato il campione di questa edizione, ma poi si continua con il torneo

Tale e Quale Show 2018/ Anticipazioni settima puntata : Nino Frassica e Lucia Ocone giudici (26 ottobre) : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di Tale e Quale Show 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti - Nino Frassica - Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quinta puntata del 14 ottobre 2018 – Orietta Berti, Nino Frassica, Stefano De Martino tra gli ospiti. Talk, ...

Nino Frassica - intervista doppia con Orietta Berti/ Lo showman : "Sogno di diventare Mara Venier" (Domenica In) : Nino Frassica ospite della quarta puntata di Domenica In. Con Mara Venier propone un'intervista doppia a Orietta Berti. L'altro protagonista, per inciso, è lui stesso.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Uomini e donne - Tina Cipollari fa coppia con Marco Travaglio? A Che tempo che fa il siluro di Nino Frassica : La più improbabile delle coppie? Quelle composta da Marco Travaglio e Tina Cipollari , il direttore del Fatto Quotidiano e la protagonista di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi su ...

Nino Frassica / Parlerà del suo matrimonio "segreto" con Barbara Exignotis (Domenica In) : Nino Frassica dopo il matrimonio "segreto" con Barbara Exignotis torna con Mara Venier a "Domenica In". Tra una gag e l'altra raccoterà qualcosa della sua vita privata?(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:20:00 GMT)

Indietro tutta 30 e l'ode/ Renzo Arbore e Nino Frassica : "ci siamo commossi" (Replica) : Indietro tutta 30 e l’ode, il celebre programma torna in replica sulla seconda rete di Casa Rai, le dichiarazioni di Renzo Arbore e Nino Frassica.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:05:00 GMT)

