Nightmare Before Christmas | 5 idee per farne una serie tv

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Le altre festivitàGenerazione SkeletronLa vendetta di Bau BauLe avventure di ZeroHallo-musicalEra il 29 ottobre 1993 quando fece il suo debutto nelle sale statunitensi, uno dei capolavori dell’animazione in stop motion firmato da Tim Burton, che lo produsse con Henry Selick (James e la pesca gigante, Coraline) alla regia nonostante le remore della Disney che lo riteneva un prodotto troppo dark. Eppure 25 anni dopo è ancora una pellicola ben impressa nell’immaginario del pubblico più o meno adulto. Burton è sempre stato molto protettivo nei confronti della sua opera perché “era importante preservarne la purezza”. Ma poiché siamo comunque in un mondo di fantasia e sogno, perché non immaginare come potrebbero essere delleanimate tratte proprio da questo titolo? Ecco qualche spunto. 1. Le altre festività Lo spunto è venuto a Burton ...