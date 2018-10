Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : Roma , 29 ott. (AdnKronos) - arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma cert

Al via la terza edizione di Next Energy : nuove opportunità per i giovani talenti e le start-up virtuose : Al via la terza edizione di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna per lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile. Dopo il successo della seconda edizione (oltre 200 candidature raccolte e 25 percorsi avviati tra progetti di formazione, di empowerment e di collaborazione), Next Energy propone anche quest’anno un programma di ...