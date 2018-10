Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma cert

Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma cert