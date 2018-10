Nessun terrorista sui barconi Ma l' arresto smonta i buonisti

ilgiornale

: RT @sluca07: Il terrorista di #Pittsburgh non era ummigrato non era islamico nessun media si è affrettato a definirlo pazzo, turbato, con p… - F99Elisa : RT @sluca07: Il terrorista di #Pittsburgh non era ummigrato non era islamico nessun media si è affrettato a definirlo pazzo, turbato, con p… - sluca07 : Il terrorista di #Pittsburgh non era ummigrato non era islamico nessun media si è affrettato a definirlo pazzo, tur… - pizzi_cristina : RT @IAmJamesTheBond: Francia: Per non offendere i musulmani, nessun luogo pubblico sarà intitolato alla memoria del poliziotto eroe che sac… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Espulsi due nordafricani che incitavano al jihad; uno dei due aveva combattuto in Siria, era arrivato a Lampedusa su un barcone ed era ospite di un hotspot della zona.Il primo dei due espulsi è un cittadino algerino di 57 anni in Italia dal 1989 e già noto alla giustizia in quanto nel 1998 era stato arrestato nell"ambito dell"operazione "Ritorno" assieme ad altri estremisti, tutti indagati per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di documenti e alla falsificazione di denaro. Il gruppo era sospettato di essere collegato al Gia algerino (Gruppo Islamico Armato) che negli anni "90 ha seminato terrore in Algeria e Francia.All"epoca il soggetto in questione venne condannato a 4 anni di reclusione e in seguito arrestato nuovamente per reati comuni. Durante il periodo di detenzione in carcere si era distinto come predicatore autoproclamato con tanto di seguito di numerosi ...