Nessun taglio a sussidi ebrei e perseguitati dal fascismo

Dl Fisco - Nessun taglio per le pensioni di guerra : ...si è resa necessaria dopo che alcuni rumors de La Stampa avevano ipotizzato che nel decreto fiscale fosse contenuto un taglio di 50 milioni di euro al Fondo del Ministero dell'Economia che , dal 1955,...

Dl fisco - Mef : Nessun taglio a pensioni vittime delle leggi razziali : Così in una nota il ministero dell'Economia, precisando che nel decreto fiscale non sono state introdotte misure che limitano il beneficio o i requisiti di accesso".

Il governo spiega : Nessun taglio alle pensioni di perseguitati politici e razziali : La smentita - "Ancora una volta - scrive in una nota il viceministro dell'Economia - ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa. [...] Il fondo per le pensioni c'è ed è capiente per tutto il 2019. Tutti i beneficiari riceveranno l'intero assegno". "...

Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : Nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - Nessun taglio al deficit” : Un Consiglio dei ministri per provare a ricucire lo strappo e lasciarsi alla spalle giorni di tensione. Il premier Conte si ritrova davanti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un vertice convocato d’urgenza per correggere il testo del condono dopo le parole del capo politivo del M5S che ha parlato di «testo manipolato». «Ora smettiamola con il dire...

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - Nessun taglio al deficit” : «Ora smettiamola con il dire che c’è panna montata. Non la buttiamo in caciare, togliamo di mezzo il condono per gli evasori e andiamo avanti». Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi nel giorno del Cdm che dovrebbe correggere il testo del condono e mettere fine alla tensione nel governo. «Ci fa molto p...

Moody's - Boccia dopo il taglio del rating : "Ora cambiare la Manovra". Savona : "Nessun rischio default" : MILANO - Il taglio del rating di Moody's all'Italia surriscalda il dibattito intorno alla Manovra, già acceso dallo scontro interno alla Maggioranza di governo . A rivolgersi al governo all'indomani ...

Pace Fiscale - Di Maio : “Non facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

Tria : "Nella Manovra Nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : 'Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016'. Lo ha detto Giovanni Tria, Ministro dell'Economia in audizione davanti alla

Tria : "Nella Manovra Nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016 ". Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla Commissione di Vigilanza Rai. "Negli ultimi anni si è manifestata chiaramente una tendenza alla riduzione senza che si sia arrecato particolare pregiudizio alla ...

Salvini-Tria - Nessun caos flat tax : «Taglio medio di 1 - 7 miliardi anno» : Sulla flat tax nessun caos. Lo chiariscono il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota congiunta dopo le indicazioni di stamattina sulle...

Di Maio : "Nessun taglio a sanità - istruzione e cultura" : Luigi Di Maio spiega che non ci sarà "nessun taglio a sanità, istruzione e cultura". Il vicepremier, dal Villaggio Coldiretti del Circo Massimo di Roma torna poi sulla legge di bilancio: "Nessuno lo ...