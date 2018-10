Nel Golfo collegamenti a singhiozzo a Ischia e Procida scuole chiuse

Maltempo Campania - pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo Nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

Maxi perdita di petrolio Nel Golfo del Messico da 14 anni

Maxi perdita di petrolio Nel Golfo del Messico : dura da 14 anni : dura da ben 14 anni una gigantesca fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, ad una ventina di chilometri dalle coste della Louisiana: è emerso da un rapporto del dipartimento di giustizia USA. Il “Taylor oil spill” è iniziato nel 2004 quando una piattaforma petrolifera della Taylor energy affondò a causa di una frana innescata da un uragano. Si stima che siano fuorusciti sino a 700 barili di petrolio al giorno. Secondo altri ...

Incidenti mare - prima bora a Trieste : tre soccorsi Nel golfo : Cinque diportisti in difficoltà a seguito di violente raffiche di bora sono stati portati in salvo oggi dalla Guardia costiera, in tre operazioni nel golfo di Trieste. Il vento, che ha raggiunto i 75 km all’ora (40 nodi), ha messo in difficolta’ le imbarcazioni che erano gia’ in mare. Il soccorso più impegnativo, da parte della Guardia costiera di Monfalcone, e’ avvenuto alla foce del Timavo, dove si stavano allenando ...

TERREMOTO Nel Golfo DI POLICASTRO/ Ultime notizie - scossa di m 3.1 avvertita tra Sapri e Maratea : TERREMOTO nel GOLFO di POLICASTRO: Ultime notizie, scossa di m 3.1 avvertita tra Sapri e Maratea, non sono fortunatamente stati segnalati danni a persone o cose(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Tre arresti per droga a Formia : stupefacente destinato alla movida Nel Golfo : Operazione antidroga a Formia, dove gli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia hanno individuato e arrestato tre uomini del luogo, tutti con precedenti a carico, per concorso ...

Barcolana da Guinness - 2.689 velisti Nel Golfo di Trieste : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto la Barcolana. All'edizione 50 della regata, nel Golfo di Trieste, hanno preso parte 2.689 equipaggi, Guinness dei primati anno ...