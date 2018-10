NBA – Malumori in casa Wizards | Beal e Wall tuonano | “certa gente pensa ai tiri e ai

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Bradleye Johncriticano duramente i compagni dopo un inizio di stagione fra alti e bassi: troppo egoismo e poco gioco di squadra alla base degli scarsi risultati degliCon 1 vittoria e 4 sconfittei Washingtonnon sono soddisfatti del proprio inizio di stagione. A far trapelare il malumore che si respira nella capitale sono stati i due giocatori simbolo della squadra, Bradleye Johnche, senza mezzi termini, hanno puntato il dito contro i compagni, giudicandoli troppo egoisti e volti are unicamente a se stessi, piuttosto che alla prestazione di squadra. Dopo la partita contro i Kings,ha dichiarato: “a volte c’è qualcuno che sembrare più a se stesso che alla squadra in campo, chi si lamenta di chi prende iin campo, chi dei propri minuti di gioco, o per qualsiasi altra cosa. Ci stiamo preoccupando per le cose sbagliate, e i ...