NBA | Curry martella i Nets OKC si rialza | Clippers travolgenti

NBA risultati - Curry-Durant da sogno. Gallinari inguaia i Wizards : Los Angeles Clippers- Washinghton Wizard 136-104 I Clippers, 4-2, regolano agevolmente fra le mura amiche i Washington Wizard, 1-5, in piena confusione tecnica conducendo la partita dal primo all'...

NBA – Wizards impotenti contro Curry - coach Brooks : “ha segnato tiri che non avevo mai visto” : Stephen Curry si abbatte con 51 punti sugli Wizards: il coach dei capitloni, Scott Brooks, ammette che i suoi giocatori non avrebbero potuto fare di meglio Durante l’ultima sfida di regular season fra Warriors e Wizards, Steph Curry si è abbattutto come un uragano sulla franchigia capitolina con 51 punti e 11 triple in 31 minuti di gioco. Uno score incredibile che ha visto Curry segnare qualsiasi tiro, da qualsiasi distanza. Scott ...

NBA – Markieff Morris tira i pantaloncini di Curry : le telecamere lo beccano e la multa è salatissima [VIDEO] : Markieff Morris prova a distrare Curry tirandogli i pantaloncini durante Blazers-Wizards: le telecamere lo beccano e la lega gli infligge una multa davvero salata Distrarre l’avversario è una vera e propria arte. C’è chi lo fa con il trash talking, chi con i gesti e altri con degli stratagemmi al limite del regolamento. Per quest’ultima categoria, chiedere a Markieff Morris, cestita degli Washington Wizards che, durante la partita contro ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

NBA - Steph Curry fa 51 in tre quarti con 11 triple - Golden State domina Washington : Fino al 26-22 del primo quarto quella tra Golden Stare e Washington è una partita tutto sommato normale. Poi diventa lo show personale di Stephen Wendell Curry III. Il n°30 degli Warriors entra in the ...