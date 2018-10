Napoli nella morsa del maltempo | strade allagate | è strage di alberi | due feriti

Napoli nella morsa del maltempo : strade allagate - è strage di alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Napoli nella morsa del maltempo : strade allagate - piovono alberi tra Bagnoli e Pianura : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma non basta.

Ancelotti contro il suo passato : la Roma nella tana del Napoli : Roma – Test probante per la Roma di Eusebio Di Francesco. Alle 20.30 odierne i suoi ragazzi faranno visita al Napoli del grande ex Carlo Ancelotti, per la gara numero 10 della massima divisione calcistica italiana. Dopo il trionfo ottenuto in Champions i giallorossi cercano il riscatto anche in campionato, dove il ruolino di marcia diverge nettamente rispetto al cammino internazionale. Il brutto KO di una settimana fa inflitto dalla Spal ...

Ancelotti nella redazione del Mattino : «Napoli è una città bellissima - è arrivata l'ora dello scudetto al Sud» : Carlo Ancelotti nella redazione del Mattino: dopo il pari beffa di Parigi e alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Napoli è stato ospite della redazione al Centro...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il portoghese in scivolata infila il pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Vigilantes ucciso nella metropolitana di Napoli - le risate dei minori : 'Non ci fanno nulla' : Ridono quando si passano la consegna del silenzio, quando si spalleggiano e si rafforzano a vicenda. Gli uni con gli altri si incoraggiano, poi sorridono e quando tutto va male c'è chi si atteggia a ...

Napoli - notte di controlli nella movida : sequestri e multe per migliaia di euro : Gli agenti della polizia municipale dell'unità operativa Vomero sono stati impegnati nel presidio delle strade della movida per tutta la notte; in via Aniello Falcone sono stati elevati numerosi ...

Napoli - lo scandalo falsi incidenti : anche gli aborti finiti nella truffa : Un danno da 1800 euro e uno da poco di 1300 liquidati dalle Poste italiane, uno da 2372 euro dal Comune di Napoli, e più di 3mila euro per due contenziosi con l?Asl Napoli 1. E...

Ancelotti : 'I demoni ci sono nel calcio e nella vita - a Napoli no. Questa città è un paradiso'' : Nello sport spesso c'è la tendenza a non godersi il momento, invece bisogna festeggiare per godersi il momento. Il mestiere che facciamo oggi ci diverte, la gestione di un gruppo è allo stesso tempo ...

Napoli - terrore nella notte : esplode un'auto al Rione Luzzatti : Forte esplosione nel cuore della notte al Rione Luzzatti a Gianturco. A saltare in aria un'automobile posizionata proprio davanti a un cancello pedonale in piazza Coppola. I testimoni - svegliati dal ...

Calcio donne - candidata nella Lega messa fuori rosa dall'Afro Napoli : Titty Astarita, calciatrice della squadra femminile dell'Afro United, estromessa dopo annuncio della sua candidatura al consiglio comunale di Marano con una lista civica di centrodestra

Napoli - tensione nella notte al supermarket del 'pezzotto' : Resiste anche nelle ore notturne il mercato del 'pezzotto' a Corso Novara. A documentarlo il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio, nel corso dell'ennesima lite con i commercianti dell'...

Napoli - maxi blitz nella notte : sgominata la piazza di spaccio della Vanella Grassi : I carabinieri della Compagnia Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea a carico di 12 ...