Napoli | Davide | studente 21 enne | muore schiacciato da un albero davanti a un amico

Davide Lippi a Radio Marte : “Il Napoli puntava su Politano - confido in Caprari” : intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il procuratore Davide Lippi ha parlato del suo assistito Matteo Politano: “A gennaio il Napoli ha fatto di tutto e di più per prendere Politano e io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo. Il Napoli era anche disposto a spendere una cifra importantissima per Politano, poi l’operazione non è andata in porto perchè il Sassuolo aveva troppo bisogno ...