Napoli | da Sarri ad Ancelotti resta bello e impossibile Dopo Parigi | la Roma al San

Napoli - Sarrismo vs Ancelottismo : meno spettacolo - ma più alternative tattiche : Da un lato Maurizio Sarri, un allenatore che nei suoi tre anni di percorso in azzurro ha fatto esprimere al Napoli un calcio favoloso che ha incantato l’Italia. Dall’altro Carlo Ancelotti, un tecnico che nell’arco di 10 anni è riuscito a vincere tutto, sia in Italia che in Europa. Con lui alla guida sono nati molti campioni, ma Ancelotti è sempre riuscito a gestire il suo gruppo, anche se pieno di fuoriclasse come quando era sulla panchina del ...

Napoli - De Laurentiis punge Sarri : “Giocava per sé stesso” : Non perde l’occasione per lanciare qualche frecciatina al suo ex allenatore Aurelio De Laurentiis, che a margine dell’elezione di Gravina in Figc ha criticato ancora una volta Maurizio Sarri, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi: “Se guardo il Chelsea di Sarri? Non guardo più Sarri. E’ un grande allenatore, e gli auguro di fare la sua strada in Inghilterra. Ha dato quello che poteva al Napoli, con lui non abbiamo ...

Ancelotti - "A Napoli si sta da Dio"/ Carletto ha conquistato i tifosi campani - Sarri è già un lontano ricordo : Ancelotti: "A Napoli il mio Paradiso". A margine della presentazione del libro di Alessandro Alciato, "Demoni", l'allenatore ha avuto parole di grande elogio per l'ambiente azzurro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:14:00 GMT)

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la verità. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

Sarri : «Amo Napoli - nonostante De Laurentiis. Juve senza rivali. Higuain rimpianto» : L'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Sarri a 360° : “amerò per sempre Napoli” - il calciomercato e la Juventus favorita in Champions : Maurizio Sarri ha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche di calciomercato che in estate hanno coinvolto il Chelsea “La Juventus è la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di ...

Napoli - ecco come Ancelotti è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Sarri : esperienza - idee tattiche e… rapporto umano : Il percorso del Napoli in campionato e Champions League può essere considerato straordinario, solo la corazzata Juventus ha un pò oscurato l’avvio della squadra di Carlo Ancelotti. In Serie A gli azzurri si sono dimostrati quasi al livello dei bianconeri, il Napoli ha compensato con il gioco la differenza di qualità della rosa, la Juventus può contare su una squadra superiore ma dal punto di vista della spettacolarità la squadra di ...

Sarri - l’avvocato : “De Laurentiis sbaglia a parlare di soldi. Sarri ama Napoli” : Intervistato ai microfoni di “Calciomercato24.com”, l’avvocato Fabio Giotti, legale di Maurizio Sarri che ha curato la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico toscano al Napoli: “Sono stati anni bellissimi, poi il resto deve venire in secondo piano. Tutta Napoli ricorda Maurizio con affetto, a tutta la città partenopea oggi fa piacere se Sarri […] L'articolo Sarri, l’avvocato: “De ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti. Su Sarri invece…” : Aurelio De Laurentiis, intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport“, ha sottolineato l’inizio di stagione del Napoli, confermando il guanto di sfida alla Juventus e mettendo a nudo l’accordo estivo con Ancelotti. Spazio anche per una breve, ma intensa stoccata a Sarri “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti per trovare l’accordo” “Ogni tanto Carlo si informava […] L'articolo Napoli, De ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : il retroscena su Ancelotti - la frecciata a Sarri ed il valore del club : Il Napoli sta disputando una stagione molto importante, il club azzurro è forse l’unico club in grane di tenere il passo della Juventus, gli azzurri si confermano una delle migliori squadre anche a livello internazionale, merito del presidente De Laurentiis che ha iniziato ormai da qualche anno un periodo di crescita. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ il presidente De Laurentiis ha toccato vari argomenti: ...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Sarri : “Vogliamo onorare l’Europa League. Stasera tiferò Napoli” : Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida di Europa League che si disputerà domani tra il Chelsea e il Vidi: “Non sottovalutiamo l’impegno, servirà giocare bene contro una squadra che nella prima gara è stata un po’ sfortunata. Affrontiamo questa competizione con serietà, l’Europa League è molto importante. Chiaramente pensiamo a tornare in Champions League, è la cosa principale al momento, ...

Chelsea - Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non gli serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...