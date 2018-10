Napoli | collegamenti a singhiozzo nel Golfo | a Ischia e Procida scuole chiuse

Maltempo Campania - pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

