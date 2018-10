Napoli | auto sbanda e si schianta contro un muro | muore 17enne a Scampia

Sangue sulle strade di Napoli : auto sbanda e finisce contro il muro - muore 17enne : Un giovane di 17 anni è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto in via Ciccotti, a Scampia, intorno alle 00.30 della notte scorsa. Il ragazzo era sul sedile passeggero, alla guida c'era ...

Gazzetta Napoli autorevole. Lezione di Ancelotti a Parigi - solo con Maradona questo respiro internazionale : Contro il PSG, il Napoli ha conquistato un punto importante ma resta l'amarezza per come è stata gestita la gara e il gol arrivato all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e parla di impresa. La rosea mette anche in risalto il lavoro di Ancelotti, il tecnico del Napoli ha dato una Lezione a Parigi. Il quotidiano cerca di sdrammatizzare parlando ...

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il portoghese in scivolata infila il pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Live Psg-Napoli 1-1 Autogol di Mario Rui su Meunier : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

Napoli - è record di furti al Vomero : rubate due auto al giorno : Colpiscono sempre di notte. E sanno anche quando agire: tra le quattro e le cinque del mattino, quando si avvicendano i turni delle pattuglie di polizia e carabinieri. Approfittano di quella manciata ...

AVERSA - RAGAZZO UCCISO IN AUTO/ Ultime notizie - 6 colpi di pistola - vittima un 20enne di Napoli : AVERSA, uomo UCCISO nell'AUTO a colpi di pistola. Ultime notizie, in corso operazione di identificazione: da chiarire la dinamica dell'omicidio, forze dell'ordine al lavoro(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:48:00 GMT)

Napoli - terrore nella notte : esplode un'auto al Rione Luzzatti : Forte esplosione nel cuore della notte al Rione Luzzatti a Gianturco. A saltare in aria un'automobile posizionata proprio davanti a un cancello pedonale in piazza Coppola. I testimoni - svegliati dal ...

Napoli - spinge dall'auto l'ex compagna e la figlia di 1 anno : non accettava la separazione : Una vicenda tanto grave quanto impressionante [VIDEO]si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pollena Trocchia che fa parte del Parco nazionale del Vesuvio, dove un uomo di trent'anni si è reso protagonista di un insano gesto nei confronti della propria ex compagna e della sua figlioletta di appena un anno: prima le ha rapinate e poi le ha scaraventate dalla propria automobile in piena corsa. ...

Napoli - spinge dall'auto l'ex compagna e la figlia di 1 anno : non accettava la separazione : Una vicenda tanto grave quanto impressionante si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pollena Trocchia che fa parte del Parco nazionale del Vesuvio, dove un uomo di trent'anni si è reso protagonista di un insano gesto nei confronti della propria ex compagna e della sua figlioletta di appena un anno: prima le ha rapinate e poi le ha scaraventate dalla propria automobile in piena corsa. ...

Tragedia a Pisa - auto contro pullman : muore un giovane di Napoli : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 5 ottobre in provincia di Pisa, precisamente a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Un giovane di appena 28 anni, Giulio Palma, originario di Giugliano provincia di Napoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Via Aurelia Sud, perdendo drammaticamente la vita [VIDEO]. Secondo quanto riportato da Pisa Today, il ventottenne era a bordo della sua vettura quando si è andato ...

"Vendi Napoli e poi muori" - intervista con l'autore Gennaro Ascione : 5 ottobre 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Bologna, cancellata per proteggere il Nettuno? Al M5s non piace 5 ottobre 2018 Nessun commento Leggi Tutto » I 10 alloggi più pazzi del mondo 5 ottobre 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Incentivi per bici pieghevoli e abbonamenti 'in treno': ecco le agevolazioni della Regione Lazio 5 ottobre 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 5 ...

Il comandante Esposito : 'Sono pronto a firmare - i vigili di Napoli non resteranno senza auto' : 'Per ruolo e per formazione qualsiasi pronuncia delle magistrature, anche quelle che non piacciono, io le rispetto sempre'. Così Ciro Esposito, comandante della Polizia municipale, alle prese con un ...

Marano di Napoli - rubavano auto per 'tagliarle' e rivenderle : I Carabinieri di Marano hanno arrestato Fortunato Piccirillo, 53 anni, Biagio Panico, 30 anni e Ciro Russo, 51 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine e residenti nel quartiere napoletano di Miano.