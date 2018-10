Napoli | altra prova deludente di Milik | alla ricerca di un’alternativa

Nazionale - Jorginho non dimentica il Napoli : “mi manca tutto - ma qui in Premier è tutta un’altra cosa” : Il centrocampista del Chelsea ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano “Guardando il Mondiale non ho notato un gap enorme tra noi e le migliori nazionali, dobbiamo lavorare tanto perché i margini di crescita ci sono“. E’ il pensiero del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sull’Italia durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano in vista dei due impegni ...