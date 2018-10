Museo del Ghisallo Pedatata sotto la pioggia

Il 1° dicembre nell'ex Zuccherificio apre 'Classis Ravenna' - Museo dedicato alla storia e all'archeologia della città : Aprirà il 1° dicembre nei 2.600 metri quadri dell'ex Zuccherificio, a pochi passi dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il nuovo museo della città e del territorio Classis Ravenna, destinato a ...

Medicina : Palermo - tra passato e futuro rinnovato il Museo della Radiologia : C’è il seriografo con portatubo in legno fabbricato nel 1920, un dispositivo che permetteva la ripresa successiva di una serie di radiogrammi su un’unica pellicola; oppure l’apparecchio per elettroterapia, un trasformatore di corrente realizzato nel 1932, e ancora il generatore di alta tensione da campo che risale al 1940. Sono soltanto alcune delle apparecchiature esposte nel Museo della Radiologia di Palermo, l’unico in ...

Museo - 4 minuti della folle commedia con Gael García Bernal : Esitanti sui passi da percorrere a seguito del loro piano male organizzato, si lasciano tutto alle spalle e partono per un viaggio che li porterà dalle rovine Maya di Palenque al mondo sotterraneo ...

Festa del cinema di Roma - Museo : Il fatto di cronaca, veramente accaduto nella notte della vigilia di Natale del 1985, tratta di quando furono rubati alcuni dei capolavori più preziosi dalla collezione d'arte Maya, in barba ai ...

Rotoli del Mar Morto falsi - il Museo della Bibbia chiede scusa e ritira i reperti : Per oltre un anno sono stati in mostra al Museo della Bibbia di Washington. Ora però si scopre che quei frammenti dei Rotoli del Mar Morto per cui sono stati spesi diversi milioni di dollari sono falsi. Erano stati donati al Museo dal suo fondatore, Steve Green, nonostante già un anno fa fosse stata messa in dubbio la loro autenticità.Continua a leggere

L imbarazzo del Museo della Bibbia 'I Rotoli esposti da noi sono dei falsi' : ... @arsteinjustnes, 24 ottobre 2018 Quelli che si credeva fossero resti dei Rotoli del Mar Morto, considerati fra le più antiche copie bibliche al mondo, 'hanno caratteristiche in contrasto con le ...

L'ombra del grande bluff sui frammenti di Qumran : "Sono falsi - via dal Museo" : Ma la notizia è uno smacco, sia economico sia in termini di credibilità, per l'istituzione e per tutto il mondo dell'archeologia biblica. Le verifiche sui cinque frammenti in questione cominciarono ...

I Puffi compiono 60 anni e si mettono in mostra : 'Mondo Puffo' al Museo del fumetto di Milano : I Puffi compiono 60 anni e si mettono in mostra. Al museo del fumetto di Milano, il WOW si celebra il mondo in blu, creato dalla matita del belga Pierre Culliford - in arte Peyo - che nel 1958 creò il ...

Acqualagna - Fiera del Tartufo bianco 2018. Un Museo per svelarne i segreti. Il programma : ... 2, 3, 4, 10 e 11 novembre con la grande mostra mercato, il salotto da Gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni, sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni, mostre, laboratori ...

“Il Museo va in Ospedale… a Scuola” - un’esperienza di conoscenza “dal vivo” del patrimonio culturale italiano : Dal 25 ottobre, per gli alunni della scuola primaria e secondaria dei Reparti di Oncoematologia Degenze e Day Hospital dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma torna dopo la pausa estiva Il Museo va in Ospedale… a Scuola. L’iniziativa, già avviata nel maggio 2018, è promossa dal Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano e si svolge in collaborazione con i docenti della Scuola dell’I.C. Virgilio Sezione Ospedale “Bambin Gesù”. Il Museo va in ...

Andora - Museo Dabroi location del Festival della scienza di Genova : ...laboratorio porterà gli alunni ad approfondire le caratteristiche principali della pianta fino ad arrivare alle sue strategie di impollinazione e mimetismo e di adattamento ai cambiamenti del mondo ...