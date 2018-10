Mozione contro la Tav | caos a Torino Confindustria | Torino-Lione strategica

Aborto - la Mozione contro l’interruzione di gravidanza arriva anche a Milano : (foto: Nenov/Getty Images) Oggi anche a Milano è stata presentata una mozione contro l’Aborto, già approvata a Verona il 5 ottobre 2018. L’iniziativa, nel caso di Milano, è stata sostenuta dal consigliere di Forza Italia Luigi Amicone e vede unito tutto il centrodestra ma non è stata discussa subito perché la sinistra era contraria e verrà affrontata ai primi di novembre 2018. Il testo della mozione contesta la legge 194 ...

Romania : bocciata Mozione contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 11 ott 09:50 - , Agenzia Nova, - La Camera dei Deputati di Bucarest ha bocciato la mozione di sfiducia inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Romania : Camera deputati vota oggi Mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Verona - la Lega difende la Mozione contro l'aborto. Pd : "Capogruppo si dimetta" : Militanti chiedono l'espulsione dal partito della esponente dem di Verona che ha votato con la Lega. Lei ribatte: "La vita è un valore universale". Apprezzamenti dal centro-destra

Verona - approvata Mozione contro aborto. Pillon e la Lega la difendono : "Un modello per tutte le città" : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - la Mozione contro l'aborto e il caso PD : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - Mozione contro l’aborto/ Ultime notizie - la Lega difende la sua scelta “Dovrebbero farlo tutti” : Verona contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. mozione approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:39:00 GMT)

Mozione contro l'aborto a Verona - la capogruppo del Pd non si dimette : 'Ho votato secondo coscienza' : Non si dimetterà nonostante le polemiche Carla Padovani , la capogruppo veronese del Pd criticata per aver votato a favore di una Mozione in consiglio comunale che finanzia associazioni cattoliche per ...

Verona "città a favore della vita" : approvata una Mozione contro l'aborto | E il Pd si spacca : Il provvedimento passa con 21 voti a favore e sei contrari. E nel partito scoppia il caso. La consigliera: "Ho votato secondo coscienza, nel Pd non c'è chiarezza". Interviene il segretario Martina: "La 194 non si tocca". Orlando: "Espellere la Padovani".

Mozione contro l'aborto - la Boldrini attacca : "A Verona una vergogna" : Laura Boldrini ha espresso forte contrarietà nei confonti della Mozione votata questa notte a Verona . Il dissenso dell'ex massima carica della Camera dei deputati è stato manifestato attraverso un ...

Verona - il centrodestra approva una Mozione contro l'aborto - e la capogruppo del PD vota ...con la maggioranza. : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

Verona - Mozione contro l aborto capogruppo Pd in consiglio comunale vota sì : Verona è ufficialmente contro l'aborto. Il consiglio comunale ha infatti approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione della Lega sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina , ...

Verona approva la Mozione contro l'aborto - la protesta delle donne vestite come nella serie Handmaid's tale : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

Verona - approvata Mozione contro l'aborto : la capogruppo Pd vota sì - è polemica : Il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione che dichiara la città "a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto . A favore del provvedimento, ...