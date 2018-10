Moviola serie A | Napoli-Roma | Santon-Milik | non c' è rigore Dzeko | dov' è la simulazione?

Serie A - la Moviola della 10ª giornata : dubbi sul tocco di Higuain. Dzeko - giallo eccessivo : Napoli-Roma inizia con circa 8' di ritardo per problemi tecnici alla Var, che entra in funzione solo al 12'. Tre minuti dopo la Roma passa in vantaggio con un gol di El Shaarawy: la palla sbatte sul ...

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Serie A - la Moviola della 9ª Giornata : giusto annullare i due gol nel derby. A Nainggolan manca un giallo : L'arbitro Guida a colloquio con Icardi nel derby. Ansa Var protagonista a San Siro: l'arbitro Guida attende che l'ausilio della tecnologia confermi il fuorigioco sull'azione del gol al 12'. Check di ...

Serie A - la Moviola dell'8ª Giornata : Acerbi-Simeone : ci stava il rigore. Rosso severo per Rogerio a Napoli : In questo turno, l'ottavo in Serie A, la Var non è stata protagonista. A Ferrara Maresca con tante sbavature , serata non facile, , ma il rigore della Spal c'è. Complicata la sfida tra Lazio e ...

Serie A - la Moviola della 7ª giornata : la Var torna a far discutere. Disastri a Bologna e Firenze : Nel nostro campionato si apre un nuovo, consistente capitolo collegato all'utilizzo del Var. Casi eclatanti sono successi a Bologna con Manganiello e a Firenze con Valeri: su Svanberg era rigore al ...

Serie A : la Moviola degli anticipi della settima giornata : settima giornata: tre anticipi nel sabato di Serie A. Nel derby 3-1 della Roma contro la Lazio , stesso risultato per la Juve nello scontro diretto con il Napoli a Torino e infine successo dell'Inter ...

Moviola serie A - Pjanic da rosso. Dubbio sul 3-0 del Napoli : ROMA - Ecco gli episodi da Moviola delle sfide giocate ieri della sesta giornata di campionato. JUVENTUS-BOLOGNA MARIANI Pjanic a martello su Krejci: manca l'espulsione Non fila tutto liscio per ...

Serie A - la Moviola della 6ª giornata : su Piatek era rigore. Regolari i gol della Lazio : Le critiche continuano ma la Var funziona... se utilizzata. Questa giornata ha fatto intendere come sia quasi diventata una prassi consultare la tecnologia per decretare posizioni sospette di ...

Moviola serie A - Juventus : regolare lo 0-1. Roma - Cristante rischia il rosso : Roma - Ecco gli episodi da Moviola delle sfide giocate ieri della quinta giornata di campionato FROSINONE-Juventus 0-2 GIACOMELLI È regolare lo 0-1 Molinaro va con la spalla: no rigore Lineare la ...

Serie A - la Moviola della 5ª giornata : a Bologna - Massa grazia Cristante. Koulibaly rischia il rosso : Dopo le polemiche di una settimana fa, la Var torna grande protagonista: utilizzata male a Reggio Emilia venerdì, bene a Marassi sabato e a San Siro ieri, così così a Bologna. frosinone-juventus - ...

Serie A - la Moviola : la Var funziona a Genova - ma quel rosso a Spalletti... : Dopo le critiche delle ultime settimane, torna funzionare la Var in Serie A. Tanti episodi da analizzare alla moviola in questi tre anticipi della quinta giornata, a partire da Sampdoria-Inter, in cui ...

Moviola Var/ Serie A - arbitro Marco Guida : annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter : Moviola Var Serie A, arbitro Marco Guida: annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter. Le ultime notizie sulla decisione del direttore di gara: individuato fuorigioco(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:59:00 GMT)

Moviola serie A : Dimarco prima la coscia - non è rigore : ROMA - Decisamente male Manganiello. Dal punto di vista disciplinare, perdona troppo: Stulac è da giallo solo perché sfiora Gagliardini, Gagliardini su Di Gaudio è molto rosso. Si discute sul tocco di ...

Moviola VAR SERIE A/ Video - terza giornata : Gagliardini da espulsione - Dimarco "graziato" da Manganiello : MOVIOLA Var SERIE A, terza giornata: durante Inter-Parma Gagliardini rischia l'espulsione, Dimarco il rigore per un tocco di braccio. Entrambi "graziati" dall'arbitro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:46:00 GMT)