Mourinho svela il retroscena sulla Juventus | “ecco cosa mi ha detto Agnelli”

sportfair

: Manchester United Mourinho svela il futuro di Ibra e poi annuncia: “Lukaku tornerà al gol” - #Manchester #United… - zazoomnews : Manchester United Mourinho svela il futuro di Ibra e poi annuncia: “Lukaku tornerà al gol” - #Manchester #United… - CalcioWeb : #ManchesterUnited, #Mourinho svela il futuro di #Ibra e poi annuncia: '#Lukaku tornerà al gol' - sscalcionapoli1 : Condò svela: “Mourinho in estate era disperato per Koulibaly e Skriniar, Napoli e Inter non cedevano”… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Josèha avuto avuto un colloquio col presidente dellaAgnelli nella pancia di Old Trafford prima della gara contro lo United “Nel tunnel che porta agli spogliatoi del nostro stadio hoal presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l’ottavo scuconsecutivo. Lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila”. Josèai microfoni di Tuttosport, hato alcunisul suo colloquio con Agnelli e sulle intenzioni dellaper il futuro. L’obiettivo mai negato e ‘pareggiare’ il Triplete dell’Inter, in modo da mettere a tacere lo sfottò nerazzurro. Lo Special One ha poi proseguito: “Mi piace come lavora la. Erano già fortissimi eppure hanno fatto altri quattro grandi acquisti come Cristiano Ronaldo, Bonucci, Emre Can e ...