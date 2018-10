Mourinho incantato da Agnelli | ' Mi ha detto che vuole vincere dieci scudetti consecutivi'

sport.sky

: Mourinho incantato dalla coppia Bonucci-Chiellini. «Professori della difesa» – VIDEO - junews24com : Mourinho incantato dalla coppia Bonucci-Chiellini. «Professori della difesa» – VIDEO - blogstreetnews : [Fonte: juventusnews24_com] Mourinho incantato dalla coppia Bonucci-Chiellini. «Professori della difesa» -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Supremazia in campo, tanta ammirazione fuori. La Juventus ha liquidato lo United a casa sua, ad Old Trafford, assediandolo per tutto il primo tempo. Poi un po' di sofferenza nella ripresa, con il palo ...