MotoGP - Gp Malesia | L' ultima del trittico Date | orari e info

MotoGP - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terzo ed ultimo round dell’infernale trittico asiatico per il Circus del Motomondiale. Dopo gli impegni di Motegi (Giappone) e di Phillip Island (Australia),è la volta di Sepang (Malesia) in un weekend che si preannuncia molto impegnativo per le mutevoli condizioni atmosferiche che potrebbero presentarsi. Nella classe regina Marc Marquez ha già conquistato il titolo iridato e dunque si correrà esclusivamente per ottenere il successo di ...

MotoGP - la Honda LCR ufficializza il sostituto di Crutchlow : sarà Bradl a sostituire Cal nel Gp della Malesia : La Honda LCR ha ufficializzato la sostituzione di Cal Crutchlow con Stefan Bradl in occasione del Gp della Malesia sarà Stefan Bradl a sostituire Cal Crutchlow in occasione del Gp della Malesia, ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Sepang : Nel prossimo weekend il Motomondiale fa tappa a Sepang, in Malesia, per l’ultima parte del trittico asiatico (dopo Giappone e Australia) che porta all’epilogo della stagione nel GP di Valencia. Sul tracciato Malesiano andrà in scena il penultimo round della stagione, con Andrea Dovizioso che proverà a bissare il successo ottenuto nelle ultime due edizioni consecutive del GP della Malesia per conservare la seconda piazza nel Mondiale ...

MotoGP – Jorge Lorenzo assente anche in Malesia? La Ducati pronta (di nuovo) a sostituirlo : Jorge Lorenzo potrebbe non correre in Malesia: se il pilota spagnolo dovesse dare forfait anche Sepang, la Ducati è pronta a sostituirlo con Michele Pirro Jorge Lorenzo tornerà a correre in Malesia? Il pilota spagnolo dopo l’incidente ad Aragon, la caduta a Buriram e l’operazione al polso, è tornato a casa, ma potrebbe rientrare in pista a Sepang. A seguito del suo forfait in Giappone, il motociclista è stato sostituito da ...

MotoGP - Jorge Lorenzo operato al polso sinistro. Rientro per il GP di Malesia? : Jorge Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla caduta subita nel GP di Thailandia che gli ha procurato una frattura al polso sinistro. Il pilota della Ducati, che nel frattempo ha dovuto rinunciare al GP del Giappone e che nel weekend non sarà in pista a Phillip Island per il GP di Australia, è stato operato a Barcellona: l’intervento al legamento scafolunare è perfettamente riuscito e il centauro maiorchino ...

MotoGP : Jorge Lorenzo operato al polso a Barcellona. Può rientrare in Malesia? : Jorge Lorenzo è stato operato a Barcellona. Il pilota della Ducati, che tre gare è alle prese con gli infortuni e verrà sostituito da Bautista nel prossimo GP d'Australia , è stato sottoposto a ...